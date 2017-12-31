Milli Piyango çekiliş sonuçları tam liste

Milli Piyango yeni yıl çekilişi sıralı liste haberimizin detayında olacak. Milli Piyango İdaresi'nin yeni yıl çekilişine saatler kaldı. Milli Piyango çekilişi her yıl olduğu gibi 31 Aralık gecesini 1 Ocak gecesine bağlayan gece yapılacak. Milli Piyango'da bu yıl büyük ikramiye 61 milyon lira olarak belirlenirken, talihlilere bu yıl toplam 349 milyon 243 bin lira dağıtılacak.

Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık tarihli yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango İdaresi bu yıl büyük ikramiyeyi 61 milyon lira olarak belirledi.

Çekilişler bu gece saat 23:00-23:05'de başlayacak ve ilk küreler amortiler için dönecek. Milli Piyango, 23:05 - 23:10'da 7 kürede 500 bin TL, 23:10 - 23:15'de 7 kürede 1 milyon TL çekilecek. Aynı şekilde 23:20 - 23:25 arası 7 kürede 5 milyon TL, 23:25 ile 24:30 arasında yine 7 kürede 10 milyon TL'lik ikramiyelerin çekilişi yapılacak.

MİLLİ PİYANGO İÇİN SAHTE PARA UYARISI

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Paşa Çakmak, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine kısa süre kala kentte çok sayıda bayinin sahte para ile dolandırıldığını bildirdi.

Çakmak, yaptığı açıklamada yarın gece yapılacak çekiliş öncesi İzmir'de biletlerin önemli bölümünün tükendiğini belirtti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayilerin sahte para ile dolandırılması olaylarıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Çakmak, 70 civarındaki bayiden bu yönde ihbar aldıklarını, polisin konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.

Şikayetler artınca oda olarak üyelerine uyarı mesajları gönderdiklerini aktaran Çakmak, "Sahte para vakalarıyla bu dönemde sıklıkla karşılaşıyoruz. Özellikle yaşlı, engelli ve gezici bayilerimizi hedefliyorlar. Şebeke gibi çalışıyorlar. Ekseriyetle 100 ya da 200 lira gibi büyük banknotlarla tam bilet almak istediklerini söylüyorlar. Bilette pazarlık etmeye çalışıyorlar, bu sırada şebekeden başka biri aynı bayiye geliyor onlar da çeyrek bilet almak istediğini söylüyor. Müşteri yoğunluğuyla karşılaşmış bayinin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Sahte paraları bu sırada veriyorlar." diye konuştu.

CARREFOURSA'DA BİLET SATIŞI SÜRÜYOR

CarrefourSA, Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile müşterilerine 61 milyon liralık en büyük ikramiye heyecanına ortak olma fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanma fırsatı sunuyor. Uzun yıllardır yılbaşı biletlerinin adresi olan CarrefourSA, hiper, süper, gurme ve mini marketlerinde bilet satışına devam ediyor.

Büyük ikramiyenin 61 milyon TL olduğu 2018 yılbaşı özel çekilişinde CarrefourSA, Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile tüketicilerine büyük ikramiyeye sahip olma imkanı veriyor.