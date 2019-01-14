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Milli Piyango büyük ikramiyenin sahibi ortalıkta yok!

Milli Piyango büyük ikramiyenin sahibi ortalıkta yok!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2018'deki yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye talihlisinin, henüz idareye başvuruda bulunmadığı ve ikramiye ödemesinin yapılmadığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 16:09 - Güncelleme: 14-01-2019 16:09

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve internet siteleri ile sosyal medyada, 70 milyon liralık yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesiyle ilgili asılsız haberlere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, 31 Aralık 2018'deki yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy Şubesi'ne sevk edilen ve bu şubece de Ali Özçalımlı isimli bayiye satılan 7615536 numaralı tam bilete isabet ettiği hatırlatılarak, "Söz konusu biletin talihlisi ikramiyesini almak üzere henüz idaremize başvuruda bulunmamış ve ikramiye ödemesi yapılmamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

KOLİN İNŞAAT İDDİASI: HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, son dönemde WhatsApp gruplarında da sıkça paylaşılan bir iddayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yazınca gündeme oturmuştu. Mızraklı paylaşımında, ikramiyenin Kolin İnşaat'ın sahibine çıktığını iddia etmişti.

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