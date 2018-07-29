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Milli Piyango 29 Temmuz çekiliş sonuçları

Milli Piyango 29 Temmuz çekiliş sonuçları

Milli Piyango'nun 29 Temmuz tarihli piyango sonuçları açıklandı. Büyük ikramiyenin üçe bölündüğü çekilişte büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerin Aydın ve İstanbul'da satıldığı açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 21:14 - Güncelleme: 29-07-2018 21:14

Milli piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin 29 Temmuz çekilişi Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında yapıldı. Çekilişte büyük ikramiye İstanbul ve Aydın'daki talihlileri sevindirdi.

29 Temmuz tarihli milli piyango çekilişinde büyük ikramiyenin "179604" numaralı bilete isabet ettiği açıklandı. 

Milli piyango çekiliş sonuçları şöyle:

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
179604

200000 TL ikramiye kazanan numaralar
215698

20000 TL ikramiye kazanan numaralar
291223

10000 TL ikramiye kazanan numaralar
114307 209237

5000 TL ikramiye kazanan numaralar
200584 328539 353373

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
01861 15378 50720 71777 72432 73345
74284 77085 78630 79132

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0777 3517 4010 4012 5265 6909
7714 8258 8520 9634

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
152 201 418 433 466 582
603 753 861 884

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
01 24 39 64 69 86
89 93

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
4 7

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

079604 109604 119604 129604 139604 149604
159604 169604 170604 171604 172604 173604
174604 175604 176604 177604 178604 179004
179104 179204 179304 179404 179504 179600
179601 179602 179603 179605 179606 179607
179608 179609 179614 179624 179634 179644
179654 179664 179674 179684 179694 179704
179804 179904 189604 199604 279604 379604
479604

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