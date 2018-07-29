Milli Piyango 29 Temmuz çekiliş sonuçları

Milli piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin 29 Temmuz çekilişi Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında yapıldı. Çekilişte büyük ikramiye İstanbul ve Aydın'daki talihlileri sevindirdi.

29 Temmuz tarihli milli piyango çekilişinde büyük ikramiyenin "179604" numaralı bilete isabet ettiği açıklandı.

Milli piyango çekiliş sonuçları şöyle:

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

179604



200000 TL ikramiye kazanan numaralar

215698



20000 TL ikramiye kazanan numaralar

291223



10000 TL ikramiye kazanan numaralar

114307 209237



5000 TL ikramiye kazanan numaralar

200584 328539 353373



Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

01861 15378 50720 71777 72432 73345

74284 77085 78630 79132



Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0777 3517 4010 4012 5265 6909

7714 8258 8520 9634



Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

152 201 418 433 466 582

603 753 861 884



Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

01 24 39 64 69 86

89 93



Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 7



2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



079604 109604 119604 129604 139604 149604

159604 169604 170604 171604 172604 173604

174604 175604 176604 177604 178604 179004

179104 179204 179304 179404 179504 179600

179601 179602 179603 179605 179606 179607

179608 179609 179614 179624 179634 179644

179654 179664 179674 179684 179694 179704

179804 179904 189604 199604 279604 379604

479604