Milli Piyango 2018 ikramiyesi ne kadar? Neler alınabilir?

Milli Piyango 2018 ikramiyesi ne kadar? Neler alınabilir?

Büyük gün geldi çattı... Milli Piyango çekişili yapılacak ve bugün gece yarısı Türkiye'nin yeni milyonerleri belli olacak... Geçen yıl 60 milyon lira olan biletler yüzde 1,7 artışla 61 milyon lira oldu. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satıldı. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı 349 milyon 243 bin lira olacak. Peki yılbaşı Milli Piyango çekişilinden çıkacak büyük ikramiye ile neler alınabilir?

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Milli Piyango 2018 ikramiyesi ne kadar? Neler alınabilir?

Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 305 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 32 katı uzunluğuna erişiyor. 61 milyon liraya denk gelen en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotlar uç uca eklendiğindeyse, bin 586 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu uzunluk yaklaşık Ankara ile Atina arasındaki mesafeye karşılık geliyor. 5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 10 bin 150 metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da 1,5 futbol sahasının ya da 24 basketbol sahasının zeminini kaplayabiliyor.

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Milli Piyango 2018 ikramiyesi ne kadar? Neler alınabilir?

38 BİN BİLEZİK ALINABİLİYOR: Büyük ikramiyeyle 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik, 57 bin 656 adet Cumhuriyet, 111 bin 721 adet yarım ve 223 bin 443 adet çeyrek altın alınabiliyor.

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Milli Piyango 2018 ikramiyesi ne kadar? Neler alınabilir?

LÜKS 203 DAİRE ALINABİLİYOR: Milli Piyango büyük ikramiye ile 300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire ya da 3 milyon lira değerinde 20 lüks villa satın alınabiliyor.

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