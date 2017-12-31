Milli Piyango 2018 ikramiyesi ne kadar? Neler alınabilir?

Büyük gün geldi çattı... Milli Piyango çekişili yapılacak ve bugün gece yarısı Türkiye'nin yeni milyonerleri belli olacak... Geçen yıl 60 milyon lira olan biletler yüzde 1,7 artışla 61 milyon lira oldu. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satıldı. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı 349 milyon 243 bin lira olacak. Peki yılbaşı Milli Piyango çekişilinden çıkacak büyük ikramiye ile neler alınabilir?

Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 305 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 32 katı uzunluğuna erişiyor. 61 milyon liraya denk gelen en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotlar uç uca eklendiğindeyse, bin 586 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu uzunluk yaklaşık Ankara ile Atina arasındaki mesafeye karşılık geliyor. 5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 10 bin 150 metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da 1,5 futbol sahasının ya da 24 basketbol sahasının zeminini kaplayabiliyor.