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Milli oyuncu sokaklarda çöp topluyor!

Milli oyuncu sokaklarda çöp topluyor!

Milli çim hokeyi futbolcusu 14 yıl önce sokaklarda çöp topladığı sırada topluma kazandırma amaçlı Gençlik Merkezi'ne kaydı yaptırılmıştı. Ancak Mehmet Salih Yaylık, onlarca başarı elde etmesine rağmen sokaklarda çöp toplamaya devam ediyor.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 09:30 - Güncelleme: 29-10-2018 09:30

Diyarbakır’da 14 yıl önce sokakta çöp toplamaya başlayan Mehmet Salih Yaylık, topluma kazandırma adına gençlik merkezine kaydını yaptırdı. Burada tanıştığı çim hokeyi ile birçok başarı elde ederek milli takımda da oynamasına rağmen Yaylık, çöp toplamaya devam ediyor.

Emeğimizi sömürdüler...
Tek hayali bir takım kurmak olan milli oyuncu, “Bizi sokaklardan alan insanlar bize sırtlarını döndüler. Kendi menfaatleri için almışlar. Emeğimizi sömürdüler” şeklinde konuştu.

Topluma kazandırma amaçlı Gençlik Merkezi'ne kaydı yapılmıştı
Diyarbakır’da 2004 yılında Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde topluma kazandırma adına sokakta çöp toplayan 26 yaşındaki Mehmet Salih Yaylık’ın 75. Yıl Gençlik Merkezi’ne kaydı yapıldı. Yaylık burada Çim Hokeyi sporu ile tanıştı. O zaman ki adı Diyarbakır Gençlik Spor Kulübü(Peyas Spor Kulübü) ile turnuvalara katılıp 2010 yılında Türkiye 2.si oluyorlar. Takımı Süper Lige de taşıyorlar. Her geçen gün yıldızı parlayan Yaylık, milli takım hocalarının da dikkatini çekip ay yıldızlı forma giymeye başlamıştı.

Biz sahip çıktık...
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan bir dönem ise şöyle söylemişti “Diyarbakır’daki çocuklara biz sahip çıkmazsak, birileri sahip çıkar. Bu çocukların yeri sokaklar değil. Sokakta bir şeyler satıp, güvenlik güçlerine taş atmak değil. Bunların yeri spor salonlarıdır. Çok sayıda çocuğumuza bu şekilde sahip çıkıp, malzeme yardımında bulunduk.”

‘O KADAR EMEK VERDİM, BİR KARŞILIĞI OLMALIYDI’
Bunca yıl oynamasına rağmen ekonomik sıkıntılarını gideremeyen Yaylık, 2 yıl önce kulüpten ayrılıyor.  Yaylık, “2 yıl önce bir takım kurduk. Destek için sağa sola gidiyoruz. Eski takımımızın yöneticileri gittiğimiz yere telefon açıyor. ‘Onlar kötü çocuklar madde bağımlısı deyip destek çıkmayın’ diye görüşüyorlarmış. Ayrılınca bizi karalamaya başladılar. 14 yıl oynadım, bir kere bile ücret almadım. O kadar emek verdim, bir karşılığı olmalıydı. Bizi sokaklardan alan insanlar bize sırtlarını döndüler. Kendi menfaatleri için almışlar. Emeğimizi sömürdüler” dedi.

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