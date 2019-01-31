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Milli mücadele sırasında kullanılan konak restore ediliyor

Milli mücadele sırasında kullanılan konak restore ediliyor

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, milli mücadele yıllarında askeri karargah olarak kullanılan Beş Divanlı Rıza Bey Konağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce restore edilerek turizme kazandırılacak.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 03:31 - Güncelleme: 31-01-2019 03:31

Belediyeden yapılan açıklamada, Tahtalı Mahallesi'nde rekonstrüksiyon çalışması süren konağın, tarihi dokusu bozulmadan restore edileceği belirtildi.

Tarihi ahşap yapının, özgün haliyle turizme kazandırılacağı aktarılan açıklamada, inşa edilme tarihi Kurtuluş Savaşı yıllarına uzanan eski yapının, "Beş Divanlı Rıza Bey Konağı" adıyla bilindiği ifade edildi.

Açıklamada, taş duvarlı zemin kat üstü ahşap bir kat şeklindeki konağın, Rıza Bey'in babası Kocabaşoğlu Yusuf Ağa tarafından yaptırıldığı kaydedilen açıklamada, çalışmaları süren yapının dış cephesinin tamamlandığı bildirildi.

Konağın iç kısımdaki ince işlere başlayan restore ekibinin, duvarlara çeşitli şekillerde motif çalışmaları gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Konak, 1999'da yaşanan Marmara Depremi'ne kadar konut olarak işlev görmüş, depremden sonra kullanılamaz olduğundan boşaltılmış. Konak, zemin ve üst kat olmak üzere iki katlı mimari özelliğe sahip dört cepheli bir yapı. Yapının ahır ve samanlığın olduğu zemin kat kısmı 109 metrekare, birinci kat 109 metrekare olmak üzere toplam 218 metrekare ölçülerine sahip. Asıl yaşam odalarından oluşan üst katta orta sofanın etrafında dört köşede bulunan kareye yakın dikdörtgen şekilli odalar konumlanmış. Güneydoğu cephesinde sofaya açılan balkon yer alıyor. Balkon ise gömme balkon tipinde. Balkonun sağ ve sol tarafında konumlanan odalarda ortada ocak, ocağın bir yanında yüklük, diğer yanında gusülhane yer alıyor. Yapının üstündeki kitabesine göre, konak 1892-93 yılında Rıza Bey'in babası Kocabaşoğlu Yusuf Ağa tarafından yaptırıldı. Milli mücadele yıllarında Taşköprü yöresi ve çevresindeki Milli Müfrezenin kurucusu olan Beş Divanlı Rıza Bey, konağı karargah olarak kullandığından konak 'Beş Divanlı Rıza Bey' adını aldı."

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Kaynak : AA

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