Milli Mücadele Müzesi tarihe ışık tutuyor

Türkiye'nin yakın tarihinde iz bırakan önemli şahsiyetleri yetiştiren ve 2016 yılında müzeye dönüştürülen tarihi Kayseri Lisesi binası, hizmet verdiği 1,5 yılda yaklaşık 150 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Sakarya Meydan Muharebesi'ne giden öğrencilerinin tamamının şehit olması nedeniyle o dönem mezun veremeyen okulun "Taş mektep" olarak adlandırılan binasının Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun restore edilerek Türkiye'nin önemli müzelerinden birisi haline getirildiği Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde, Kurtuluş Savaşı, Anadolu'nun milli mücadeleye katkısı, milli mücadele kahramanları ve okulda yetişen önemli şahsiyetlerin balmumu heykelleri sergileniyor.

Kurtuluş Savaşı devam ederken 24 Temmuz 1921’de TBMM’nin hükümet merkezini Kayseri’ye taşıma kararı alması üzerine toplantılar için hazır hale getirilen ve bu amaçla kurulan kürsünün de sergilendiği Taş Mektep'te, Sakarya Muharebesi'nde şehit düştükleri için 1921'de mezun veremeyen son sınıf öğrencileri için de ayrı bir platform yer alıyor.

Lisenin asırlık eğitim tarihini ortaya koyan bölümler, burada yetişen Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Abdullah Gül ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu önemli şahsiyetlerin öğrencilik dönemlerini yansıtan balmumu heykellerinin yer aldığı örnek sınıf, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Yaklaşık 1,5 yıl önce hizmet vermeye başlayan ve 150 bin ziyaretçiyi ağırlayan müzede, bu yıl ziyaretçi sayısının 200 bine çıkması bekleniyor.

Temelleri 1903'te atılan Kayseri Lisesi ise müzenin yan tarafına yapılan yeni hizmet binasında eğitim vermeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler Müdürü Fehmi Gündüz, yaptığı açıklamada, tarihi binanın "Milli Mücadele Müzesi" ismiyle Türkiye'de açılan ilk müze olduğunu söyledi.

Sakarya Savaşı'na katılan son sınıf öğrencilerinin tamamının şehit düşmesi nedeniyle liseyi "Milli Mücadele Müzesi" ismiyle açtıklarını vurgulayan Gündüz, şunları kaydetti:

"21 Temmuz 1921'de Ankara'da TBMM'de hararetli tartışmalar var. Sebebi de şu, Sakarya Nehri'nin batısında konuşlanmış olan bir Yunan ordusu, doğusunda ise Türk ordusu var. Eğer Yunan ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna geçerse Polatlı ve Ankara işgal altına alınacak. Ankara'nın işgal atlına alınması demek milli mücadelenin işgal altına alınması demek. Mustafa Kemal Atatürk, en güvenli yer olan Kayseri'ye Meclisin taşınmasını öneriyor. Mecliste çok hararetli tartışmalar oluyor. Çok şükür ki Yunan ordusunu püskürtüyoruz, bu nedenle Meclis Kayseri'ye taşınmamış ama ne olur ne olmaz diye burada bir kürsü oluşturulmuş. Aslında milli mücadele ruhu bu taş binada yaşatılıyor."

Müzede, çok önemli mezunların öğrencilik dönemlerini yansıtan balmumu heykellerinin yer aldığı örnek sınıf bulunduğunu anlatan Gündüz, "1944 mezunu merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 1968 mezunu 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, yine eğitiminin iki senesini burada geçirmiş olan Genelkurmay Başkanımız Sayın Orgeneral Hulusi Akar, yine burada eğitim-öğretim faaliyetlerini görmüş. Bunlarla beraber Behçet Kemal Çağlar ve modern kütüphaneciliğin kurucularından merhume sayın Jale Baysal yine burada eğitim-öğretim faaliyeti görmüş. Tabii bunun yanında lisemizde birçok bakan, milletvekili, bilim insanı da mezun olmuş." diye konuştu.

"Hedefimiz 200 bin ziyaretçi"

Gündüz, 1,5 yıldır açık olan müzeye Kayseri'den olduğu gibi çevre illerden de yoğun ilgi bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Müzemizde 1,5 yıl zarfında 150 bin ziyaretçi ağırladık. 2018 yılı için hedefimiz 200 bin ziyaretçi. Bununla alakalı da çalışmalara devam ediyoruz. Broşürlerimiz var, Türkçe ve İngilizce olarak dağıtıyoruz. Buna ek olarak çocuk atölyesinde çocuklarımızla müzecilik faaliyetleri konusunda aktiviteler yapıyoruz. Müzemiz butik bir müze olmasına rağmen içerisinde kafeteryası, müze mağazası ve çocuk atölyesi olan ender müzelerden bir tanesi. Tabii hedefimiz yüksek, bu hedefleri gerçekleştirebilmek için sürekli sergiler de düşünüyoruz."