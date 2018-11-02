Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kaza geçirdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, geçirdiği kaza nedeniyle Japonya Superbike Şampiyonası’na katılamayacak. Kawasaki Puccetti takımından yapılan açıklamada, milli sporcunun antrenman turları sırasında başka bir motosikletçiyle çarpıştığı ve sağ köprücük kemiğinin kırıldığı kaydedildi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu da sosyal medya hesabından Razgatlıoğlu’nun durumunun iyi olduğunu ve 25 gün istirahat edeceğini duyurdu.
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