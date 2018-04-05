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Milli Kütüphane'de Neyzen Tevfik rüzgarı

Milli Kütüphane'de Neyzen Tevfik rüzgarı

Ankara'nın güçlü kalemlerinden yazar Dursun Kuveloğlu, son kitabı Neyzey Tevfik'i anlatan biyografi romanının imza gününde kitapseverlerle buluştu.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 21:33 - Güncelleme: 05-04-2018 21:33

Tarihi romanlarıyla tanınan yazar Dursun Kuveloğlu, Neyzen Tevfik hakkında yazılmış ilk biyografik romanla adından bir kez daha söz ettirdi. Romanın imza günü ise çok sayıda kitapseverin katılımıyla Milli Kütüphane'de yapıldı.

Hakkında sayısız şehir efsanesi diyebileceğimiz söylenti ve iddia dolaşan Neyzen Tevfik’i, “Ney ve Mey” isimli romanıyla yeniden gündeme taşıdı. Yazara göre, roman tekniği ve gerçekliği bağlamında Ney ve Mey romanı, Neyzen Tevfik hakkında yazılmış ilk biyografik roman olma özelliği de taşıyor.

Bugüne kadar Neyzen’in sayısız halinin yazı ve söz konusu yapıldığını ifade eden Dursun Kuveloğlu, “Ben Neyzen’in 41’inci hâlini yazdım” diyor. Roman, edebiyatımızda örneği nadir bulunan Prolog ile başlayıp, Epilog ile bitiyor.

MİLLİ KÜTÜPHANE'DE İMZA GÜNÜ

Ney ve Mey romanının tanıtımı için Milli Kütüphanede bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya ilgi büyüktü. Toplantının sunuculuğunu Tuğba Herken yaparken, Ankara Kültür Sanat Yayınları Genel Yayın Müdürü Murat Aslaner açılış konuşmasını yaptı. Yazar Dursun Kuveloğlu, Ney ve Mey romanını neden yazdığı konusunda kısa bir konuşma yaparken, Dr. Ayşe Ulusoy Tunçel ve Prof. Dr. Nihat Boydaş yazar Dursun Kuveloğlu ve eseri Ney ve Mey romanı üzerinde konuştu.
Konuşmalardan sonra Dilgüşa Musiki Derneği’nden Neyzen Kaya hoca ve ekibi, salondakileri büyüleyen bir Ney dinletisi sundular. Dinletiden sonra katılımcılar kokteyl alanına geçerek bir yandan sohbet edip, diğer yandan da Ney ve Mey romanını, yazarı Dursun KUVELOĞLU’na imzalatma imkânı buldu.

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