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Milli İHA'da anlamlı Erbakan detayı

Milli İHA'da anlamlı Erbakan detayı

Milli gururumuz İHA ve SİHA'ların üreticisi Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın paylaşımında Taktik İHA'nın ilk uçan prototipindeki Necmettin Erbakan detayı dikkati çekti.

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Eklenme Tarihi: 27-02-2018 22:08 - Güncelleme: 28-02-2018 00:39

Türk siyasetinin son yarım asrına damga vuran en etkili isimlerden biri olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 7. yıl dönümünde anılıyor.

Mehmetçiğin havadaki gözü, kulağı yerli üretim SİHA ve İHA'ların üreticisi Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölümünün 7. yıl dönümünde anlamlı bir paylaşıma imza attı.



Kuyruk numarası 'TC-ERB: ERBAKAN TR' olan Türkiye'nin yerli ve milli ilk Taktik İHA Sistemi Bayraktar TB2 PT-1'in fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bayraktar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Beyniyle gönlüyle Türkiye'nin milli ve özgün ilk Taktik İHA Sistemi Bayraktar TB2 PT-1. Taktik İHA'nın 2014 yılında ilk uçan prototipi.

Kuyruk numarası TC-ERB: ERBAKAN Ömrünü Türkiye'mizin kalkınma mücadelesine adadı. Mekanın cennet olsun Erbakan Hocam..."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 28 Şubat 2018 00:43 Selam ile... İrade zayıflığından Maalesef kıymet kaybedilince anlaşılıyor, Şühedaya, mümin ve müminata, merhum Necmettin Erbakan Hocaya Allah'dan gani, gani rahmet dilerim.

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