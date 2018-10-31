Milli hava savunma füze sistemi geliyor! Adı ne olacak?..

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, Patriot ile S-400'e rakip olacak çalışmanın müjdesini verdi.

UZUN MENZİLLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ SİPER

Törende TÜBİTAK Sage Harp Başlığı Raylı Sistem testi ve Pulat Tahrip Sistemi ve Milli Lazer Silahı'nın etkinlik testi gerçekleştirildi. Erdoğan, "Uzun menzilli bölgesel hava savunma sisteme olan ihtiyacımız gündeme geliyor. Bu projenin ilk adımını bügün atıyoruz. Milli uzun menzilli bölgesel hava savunma füze sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. İlk teslimatların 2021 yapılması söz konusu SİPER adı ile başladığımız uzun menzille hava savunma sisteminin hayırlısı olmasını diliyorum” diye konuştu.

BİR MÜJDEYİ ŞİMDİLİK SAKLADI

Özellikle terör operasyonları etkin kullanılan İHA ve SİHA’lara değinen Erdoğan, adını açıklamadığın bir proje ima etti ve "Şimdi daha ileri gidiyoruz. İnşallah onu da 2019'un ortasına doğru üreteceğiz. İsmini açıklamayayım şimdi” dedi. Savunma sanayinde yüzde 20 olan yerlilik ve millilik oranını yüzde 65’lere çıkardıklarını ve bu rakamı daha da büyüteceklerini belirten Cumhurbaşkanı konuşmasına şöyle devam etti:

ABD ve ÇİN'İN SAHİP OLDUĞU ALT YAPIMIZ VAR

Türkiye; savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor. Yaşadığımız dönemin tarihe altın harflerle kazınacağına inanıyorum. HABRAS'ın işletmeye alınması ile ABD ve Çin gibi ülkelerin sahip olduğu alt yapıya sahibiz. Bu kritik sistemin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

GÜVENLİK KAVRAMI DEĞİŞTİ

Günümüzde güvenlik kavramı değişti. İlk milli elektromanyetik silah SAPAN. Son dönemdeki terör operasyonlarında etkin bir şekilde kullanıyoruz. Zeytin Dalı bunun örneğidir. Geliştirdiğimiz bazı silahları TSK'ya bugün teslim edeceğiz. Bir projede şayet kendi özel sektör kuruluşlarımızın çalışmaları varsa mutlaka onlar tercih edilmeli, desteklenmelidir. Eğer mevcut çalışma yetersiz bulunuyorsa geliştirilmesi, ileriye götürülmesi için gereken imkanlar tanınmalıdır.

BÜROKRATLARI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİM

Milli güvenliğimiz bakımından kritik ve acil konularda ısrarla yabancı menşeli ürün talep eden kurumlarımızı, bürokratlarımızı yakından takip edeceğimin de bilinmesini istiyorum. Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan projelere katkı sağlamak için bilim insanlarımızın, uzmanlarımızın yurda dönüşünü çeşitli programlarla teşvik ediyoruz."