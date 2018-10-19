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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika andımız açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika andımız açıklaması!

İlköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünün Danıştay tarafından iptal edilmesiyle ilgili bir açıklamada da MEB'den geldi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 12:32 - Güncelleme: 19-10-2018 12:32

MEB'den öğrenci andıyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "karar kesin değil, temyiz yolu açık" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' ile ilgili kararına ilişkin, "Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir"açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, medyaya “Öğrenci Andı Geri Dönüyor” başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "İlköğretim kurumlarında ‘Öğrenci Andı’ okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

TEMYİZ YOLU AÇIK: Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir" denildi.

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  • Misafir 19 Ekim 2018 13:24 Türk Milliyetçisi olduğu rivayet edilen, Bahçeli'nin bu bakana edeceği iki laf yok mu?...

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