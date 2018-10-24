Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay kararını temyize götürdü

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan andımızla ilgili son dakika hamlesi geldi. MEB büyük tartışmalara neden olan Danıştay'ın ‘Öğrenci andı’ kararını temyize götürdü. Bakanlık kararın yürütmesinin durdurulmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay'ın Andımız kararı için yürütmeyi durdurma istedi. Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmişti.

Bunun üzerine gündemin sıcak tartışma konusu haline gelen Andımız hakkında Danıştay'ın verdiği yürütme kararına Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) itiraz etti.

DANIŞTAY KARARI SONRA VERECEK: Bu gelişme sonrası dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu önüne gelecek. Kurul, öncelikle Bakanlık'ın yürütmeyi durdurma talebini değerlendirecek. Kurul’un yürütmeyi durdurma kararı vermesi durumunda 8. Daire'nin iptal kararı uygulanmayacak. Kurul, esas kararı ise daha sonra verecek.

2013'TE KALDIRILMIŞTI: 2013 yılında okullarda kaldırılan Andımız, geçtiğimiz günlerde Danıştay'ın verdiği kararla tekrar okutulmasını istedi.

5 YILDIR NEREDEYDİNİZ: Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay sempozyumunda yargı üyelerinin yüzüne bakarak ağır eleştiriler getirmiş ve şöyle demişti:



-''Beş yılda ant ile ilgili karar veriyor Danıştay. 2013'ten 2018'e kadar neredeydiniz? Şimdi mi aklınıza geldi? İzin alacaksak. O zaman ben bu makamda durmayayım. Çekeyim gideyim''