Milli Eğitim Bakanı'mız Ziya Selçuk'a teşekkürler

Gökyüzü Eğitim Kurumları, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖZKUR-BİR olarak 31 Mart 2018 Cumartesi günü Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi ve Gökyüzü Eğitim Kurumları Esenkent kampüsünde gerçekleştirdiğimiz “2023 Vizyonunda Yeteneklere Göre Eğitim Sistemimizin Yeniden Yapılandırılması" konulu panel ve çalıştaya büyük ilgi gösterilmişti.

Panel ve çalıştayın sonuç raporlarının kamuoyuyla paylaşıldığı, ilgililere gönderildiği bu etkinliğimizin 2023 Eğitim Vizyonunda yer alması Gökyüzü Eğitim Kurumları, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖZKUR-BİR olarak bizleri memnun ve mutlu etmiştir.

Eğitimimizin yeniden yapılandırılmasında, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ziya SELÇUK’un engin bilgi birikimi, tecrübesi ve vizyoner bakış açısından ümitliyiz. Çocuklarımızın yetenek ve mizaçlarına göre eğitilmesi konusundaki hassasiyetinden dolayı tebrik ve teşekkürlerimizi sunar, çalışmalarında başarılar dileriz.