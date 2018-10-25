Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan eğitimle ilgili çok önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı 2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha az stresli sınav olacak : Bakan Selçuk, "Seneye sınav daha az stresli, ne olduğu belli olan, çocukların neye çalışacağını bildiği bir düzen söz konusu" dedi.

Öğretmenlere ek gösterge umudu : Milli Eğitim Bakanı yaptığı açıklamada 3600 ek göstergeyle ilgili Selçuk, "24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir haberimiz olacak." diye konuştu.

Yoğun bakımdam çıkalım : Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Türkiye'nin eğitim meselesini bir yoluna koyduğumuzda bizim işimiz bitmiyor, asıl işimiz o zaman başlıyor. Mecazi olarak, yoğun bakımdan çıkalım sonra dünya ile mücadele etme imkanımız doğsun." dedi.

Ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız: Selçuk, "LGS sınavından dün örnek sorular yayımladık. Hangi dersten, ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız." ifadesini kullandı.

Liselere geçişin bir kademeler arası geçiş meselesi olmadığını, meselenin bir çocuğun hayatıdır, geleceği olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Biz burada sınavın adını değiştirsek, sınavın tekniğini, yöntemini değiştirsek inanın bir mesafe alamayız." şeklinde konuştu.

Okullarımız arasında fark çok fazla: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İmkanları en iyi olan okulumuzla imkanları en kötü olan okullarımız arasındaki fark çok yüksek. Yüzde 60'ların üzerinde bir fark var okullarımızın imkanları arasında." diye konuştu.

Selçuk, "İlk kez felsefesiyle, teorisiyle, yöntemiyle, tekniğiyle bütünsel bir sistem yaklaşımı içerisinde bir sistemin bütün alt sistem ve birleşenlerinin eş zamanlı olarak dönüştürülmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.