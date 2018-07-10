Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesiyle yeni sistem resmen ve fiilen başlamış oldu. Törenden sonra dün gece yeni kabine ve cumhurbaşkanı yardımcıları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Bakanlar Kurulu'nda 16 bakan yer aldı. Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yemin ettiği o anlar...

Ziya Selçuk kimdir maya okullarının sahibi eşi ve çocukları

ZİYA SELÇUK KİMDİR? Yeni kabinede Turizm ve Kültür Bakanı gibi Ziya Selçuk da iş dünyasında başarılı olmuş isimlerden biri. Akedemisyen kökenli olan Peki Prof. Dr. Ziya Selçuk Maya Okullarının sahibi.

ZİYA SELÇUK NERELİ? Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'da doğdu.. Eğitimci olan ve Prof. Dr. unvanı bulunan Ziya Selçuk, yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 2003-2006 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapan Selçuk, çoklu zeka kuramı ile ilgili olarak kitaplar yazdı.

Özel Maya Okulları'nın kurucusu olan Selçuk, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısıdır.

Ziya Selçuk evli ve üç çocuk babası.