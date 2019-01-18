Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karne dağıttı sınıfta renkli anlar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatiline girerek karne alan çocuklara ilişkin, "Karne hepimizin karnesi. Çocuklarımızın başarısı sevinci, mutluluğu bizim için asıl karne." dedi. Bakan Selçuk, Gölbaşı İlkokulu'nda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Bakan Selçuk'a Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ve diğer bakanlık bürokratları eşlik etti.

Okula geldiğinde ilk olarak 1. sınıfların karne dağıtım törenine katılan Bakan Selçuk, isimlerini okuyarak tek tek çağırdığı öğrencilere karnelerini takdim etti. Öğrencilere karnenin sağ tarafında davranış notlarının, sol tarafında ise ders notlarının bulunduğunu anlatan Selçuk, öğrencileri tebrik etti. Karnesi hakkında ne düşündüğünü soran Selçuk'a 1. sınıf öğrencisinin yanıtı, "Çok seviniyorum. Karnemi anneme, babama ve ağabeyime göstereceğim." şeklinde oldu.