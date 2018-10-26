  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Ders sayıları azalacak, 20 bin atama yapılacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Ders sayıları azalacak, 20 bin atama yapılacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim gündemine dair açıkalamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ders saatlerinin okuldan okula değişeceğini bazılarında artacağını bazılarında ise azalacağını söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-10-2018 10:06 - Güncelleme: 26-10-2018 10:06

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitimde 2003 Vizyonu belgesiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Ders süresinin değil derste ne yapıldığının çok daha önemli olduğunu belirten Bakan Selçuk, ders saatlerinin okuldan okula değişeceğini bazılarında artacağını bazılarında ise azalacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Veliler 5-6 yaş arasındaki çocukları için anaokul mu ilkokul mu? çelişkisi arasında bırakılıyor. Bizim için önemli olan çocuğun hazlılık olup olmadığı. 69 aydan itibaren zorunlu olacak.

-Eğitimde başarılı olarak gösterilen ülkelerin ilkokul seviyesinde 20 saat civarında haftalık ders saatleri var. 10 saat de olsa 20 saat de olsa içerde ne yapıldığı önemli.

TENEFFÜS SAATLERİ

-Çok daha nitelikli bir verim alınması için çocukların mutlu olması önemli. Teneffüs çocukların en çok öğrendiğiniz zaman dilimidir. Çocukların koşturması gibi bir genelleme yapmak yerine ne tür donanımlar koyalım ki meşguliyetli kaliteli hale gelsin. Tasarım beceri atölyesi gibi çalışmalar ile vakitlerini daha verimli geçirmelerini umuyoruz.

-Optimal denge gerekiyor. Hemen bu sene başlarsa teneffüs saatlerin kısalması çeşitli sorunlarla karşılaşmamıza neden olurdu. Çocuk ve öğretmenleri zora sokmadan pilot uygulama ile hayata geçirmek niyetimiz.

DERS ÇEŞİTLERİ AZALACAK MI?

-Çocuğun beyninin en üst katmanı daha çok bilişsel orta beyin daha duygusal atl beyin daha çok harekete yönelik. Derslerin tamanına yakına bilişsel yapıda. O zaman çocuğa dair bütüncül bir değerlendirme yapmak mümkün olmuyor.

-Herkesin temel ve ileri seviye alması gereken dersler var onun dışındakiler 'alan' dersleri olacak. Çocuk neye ilgili ise onun dersini alacak. Lisede bazı ülkelerde 5- 6 ders çeşidi var bizde ise bu sayı 15. Hangi alana giderse hangi ders kümesini alır, bununla ilgili senaryolarımız var. Biz bunu STK'larla, bilim insanlarıyla, velilerle konuştuk. Bunu topluma mal edebilmek için daha fazla konuşma ihtiyacı içerisindeyiz. Tam yarı yarıya inecek demek çok doğru değil. Önemli miktarda azalacağını ifade ediyoruz. Sayı şudur diye net şekilde ortaya koymadık.

YABANCI DİL

Bu çok boyutlu bir meseledir. Öğretmen eğitimi, müfredat, çocuğun dile maruz kalma durumu. Bunlar tek tip bir yaklaşımla çözülecek bir konu değil. Biz öğretmen eğitimini konuşmadan sorunu çözmeye çalışıyoruz.

Bütün okullarda hazırlık sınıf olacak ya da olmayacak. Niye herkes için zorunlu olmak zorunda. Kimin neye ihtiyacı varsa bu değişebilir. Belli sınıflarda ders sayısı artacak belli sınıflarda ise azalacak.

Bu dersleri toplayıp yoğunlaştırmış olarak verebili miyiz bir çok senaryo var. Bunların hangisinin daha iyi olacağını pilot çalışmaları sonrası göreceğiz.

PEDAGOJİK FORMASYON...

Öğretmenlik hakkı kazanıldığında MEB'in anlaştığı üniversite ile pedagojik formasyonu  tezsiz yüksek lisan olarak alacaklar. Aynı zamada okulun içinde görevini de yapacak.

ARALIK AYINDA ATAMA YAPILACAK
İhtiyaç analizi var. 2040'a kadar bir nüfus eğrisi var. Nüfusla ilgili verilere dayalı olarak öğretemen ihtiyacımız belli. Bu anlamda yüzbinlerce öğretmen atamamız fiilen mümkün değil. 10-31 Aralık arası 20 bin öğretmen atanması hedefimiz var.  Önümüzdeki yıl için atama rakamları belli değil. Atama yapılacak dallar 9 Kasım'da belli olacak. MEB 30-40 bin atama yapsın deniliyor, bu doğrudan yetkili olduğumuz bir alan değil.

ÖZEL TEŞVİĞİ NEDEN KALDIRILDI?
Özel okulun buna ihtiyacı olduğu için verilmiş. Ama Özel eğitimde de belli bir niceliğe geldik. Artık buranın da niteliği ile ilgilenmek lazım.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Ders sayıları azalacak, 20 bin atama yapılacak" haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 26 Ekim 2018 12:04 Önce paralı eğitimi çözün, parası olan okula gidebiliyor, parası olmayan kredi çekip çoluğunun çocuğunun rızkından kesip, Sosyal devlet kapsamında ücretsiz olması gereken eğitim için para odüyor, yemiyor içmiyor para ödüyor, aç açık kalıp okula para ödüyor, önce bunu çözün, ya da çözmeyin, lüften yeni bir şey bulmayın, sadece eski mahalle okullarını geri verin yeter, yeter, yeter ...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Ziya Selçuk
ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk aslen nereli okulları hangileri, eşi ve çocukları ile akademik kariyerinden kesitler içeren yaşam biyografisi: Ziya Selçuk, 1961'de Ankara'da doğdu. İngilizce bilen Prof. Ziya Se

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro