Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitimde 2003 Vizyonu belgesiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Ders süresinin değil derste ne yapıldığının çok daha önemli olduğunu belirten Bakan Selçuk, ders saatlerinin okuldan okula değişeceğini bazılarında artacağını bazılarında ise azalacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Veliler 5-6 yaş arasındaki çocukları için anaokul mu ilkokul mu? çelişkisi arasında bırakılıyor. Bizim için önemli olan çocuğun hazlılık olup olmadığı. 69 aydan itibaren zorunlu olacak.

-Eğitimde başarılı olarak gösterilen ülkelerin ilkokul seviyesinde 20 saat civarında haftalık ders saatleri var. 10 saat de olsa 20 saat de olsa içerde ne yapıldığı önemli.

TENEFFÜS SAATLERİ

-Çok daha nitelikli bir verim alınması için çocukların mutlu olması önemli. Teneffüs çocukların en çok öğrendiğiniz zaman dilimidir. Çocukların koşturması gibi bir genelleme yapmak yerine ne tür donanımlar koyalım ki meşguliyetli kaliteli hale gelsin. Tasarım beceri atölyesi gibi çalışmalar ile vakitlerini daha verimli geçirmelerini umuyoruz.

-Optimal denge gerekiyor. Hemen bu sene başlarsa teneffüs saatlerin kısalması çeşitli sorunlarla karşılaşmamıza neden olurdu. Çocuk ve öğretmenleri zora sokmadan pilot uygulama ile hayata geçirmek niyetimiz.

DERS ÇEŞİTLERİ AZALACAK MI?

-Çocuğun beyninin en üst katmanı daha çok bilişsel orta beyin daha duygusal atl beyin daha çok harekete yönelik. Derslerin tamanına yakına bilişsel yapıda. O zaman çocuğa dair bütüncül bir değerlendirme yapmak mümkün olmuyor.

-Herkesin temel ve ileri seviye alması gereken dersler var onun dışındakiler 'alan' dersleri olacak. Çocuk neye ilgili ise onun dersini alacak. Lisede bazı ülkelerde 5- 6 ders çeşidi var bizde ise bu sayı 15. Hangi alana giderse hangi ders kümesini alır, bununla ilgili senaryolarımız var. Biz bunu STK'larla, bilim insanlarıyla, velilerle konuştuk. Bunu topluma mal edebilmek için daha fazla konuşma ihtiyacı içerisindeyiz. Tam yarı yarıya inecek demek çok doğru değil. Önemli miktarda azalacağını ifade ediyoruz. Sayı şudur diye net şekilde ortaya koymadık.

YABANCI DİL

Bu çok boyutlu bir meseledir. Öğretmen eğitimi, müfredat, çocuğun dile maruz kalma durumu. Bunlar tek tip bir yaklaşımla çözülecek bir konu değil. Biz öğretmen eğitimini konuşmadan sorunu çözmeye çalışıyoruz.

Bütün okullarda hazırlık sınıf olacak ya da olmayacak. Niye herkes için zorunlu olmak zorunda. Kimin neye ihtiyacı varsa bu değişebilir. Belli sınıflarda ders sayısı artacak belli sınıflarda ise azalacak.

Bu dersleri toplayıp yoğunlaştırmış olarak verebili miyiz bir çok senaryo var. Bunların hangisinin daha iyi olacağını pilot çalışmaları sonrası göreceğiz.

PEDAGOJİK FORMASYON...

Öğretmenlik hakkı kazanıldığında MEB'in anlaştığı üniversite ile pedagojik formasyonu tezsiz yüksek lisan olarak alacaklar. Aynı zamada okulun içinde görevini de yapacak.

ARALIK AYINDA ATAMA YAPILACAK

İhtiyaç analizi var. 2040'a kadar bir nüfus eğrisi var. Nüfusla ilgili verilere dayalı olarak öğretemen ihtiyacımız belli. Bu anlamda yüzbinlerce öğretmen atamamız fiilen mümkün değil. 10-31 Aralık arası 20 bin öğretmen atanması hedefimiz var. Önümüzdeki yıl için atama rakamları belli değil. Atama yapılacak dallar 9 Kasım'da belli olacak. MEB 30-40 bin atama yapsın deniliyor, bu doğrudan yetkili olduğumuz bir alan değil.

ÖZEL TEŞVİĞİ NEDEN KALDIRILDI?

Özel okulun buna ihtiyacı olduğu için verilmiş. Ama Özel eğitimde de belli bir niceliğe geldik. Artık buranın da niteliği ile ilgilenmek lazım.