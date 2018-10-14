Milli dansçılar Slovakya'dan madalyalarla döndü!

Slovakya'nın Kösice şehrinde düzenlediği kupada, 8 ülkenin yarıştığı tek erkekler serbest stil kategorisinde Osman Ertöz ikinci olarak gümüş madalya aldı. Organizasyonda milli sporcu Abdülkadir Ünal ise yarışmaları üçüncü sırada bitirerek bronz madalya kazandı. Abdülkadir Ünal, tek erkekler Latin dans dalında da üçüncü olmayı başardı. Milli dansçılar Osman Ertöz ve Yeşim Eryiğit, bugün sona erecek organizasyonda TSİ 17.00'de çiftler serbest stil kategorisinde madalya arayacak.