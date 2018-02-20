Milli atletin şaşırtan başarı hikayesi! Gazete dağıtarak...

2015 yılında Dağ Kros Yıldızlar Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan milli atlet Gülcan Palavan, şampiyonalara hayvancılık, garsonluk ve gazete dağıtıcılığı yaparak hazırlanıyor.

Milli atletin şaşırtan başarı hikayesi! Gazete dağıtarak...

Bulgaristan'da 2015 yılında düzenlenen Dağ Kros Yıldızlar Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan milli atlet Gülcan Palavan, şampiyonalara hayvancılık, garsonluk ve gazete dağıtıcılığı yaparak hazırlanıyor. Tek hayalinin koşmak ve üniversite okumak olduğunu söyleyen Palavan, Türkiye'yi şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

115
Milli atletin şaşırtan başarı hikayesi! Gazete dağıtarak...

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde, 7 çocuklu ailenin 5'inci çocuğu olarak dünyaya gelen milli atlet Gülcan Palavan (18), hayvanlara bakıyor, garsonluk ve gazete dağıtıcılığı yapıyor. Üniversite okumak isteyen Palavan, Türkiye'yi, şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

215
Milli atletin şaşırtan başarı hikayesi! Gazete dağıtarak...

Milli atlet Gülcan Palavan, ilkokul beşinci sınıfta okuduğu sırada, okulda düzenlenen koşu yarışlarında antrenör Halil İbrahim Yılmaz'ın dikkatini çekti ve atletizme yönlendirildi. Çok sayıda ilde müsabakalara katılan ve bütün yarışlardan dereceyle evine dönen Palavan, son olarak 2015 yılında, Bulgaristan'da düzenlenen 'Dünya Dağ Kros Yıldızlar Kategorisi'nde dünya üçüncüsü oldu. Palavan, bu süreçte ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti.

315
Milli atletin şaşırtan başarı hikayesi! Gazete dağıtarak...

Liseden geçen yıl mezun olan Gülcan Palavan, sabah erken kalkarak, ailesiyle birlikte ahırdaki hayvanlara yem ve su veriyor, ardından spor kıyafetlerini giyip, 13 kilometrelik yolu koşarak, köyünden Göle ilçe merkezine ulaşıyor. Palavan, ilçe merkezine vardığında ise önce yerel gazetenin dağıtımını yapıyor, daha sonra garsonluk yaptığı restoranın yolunu tutuyor. Milli atlet, bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat