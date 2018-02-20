Milli atletin şaşırtan başarı hikayesi! Gazete dağıtarak...

2015 yılında Dağ Kros Yıldızlar Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan milli atlet Gülcan Palavan, şampiyonalara hayvancılık, garsonluk ve gazete dağıtıcılığı yaparak hazırlanıyor.

Bulgaristan'da 2015 yılında düzenlenen Dağ Kros Yıldızlar Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olan milli atlet Gülcan Palavan, şampiyonalara hayvancılık, garsonluk ve gazete dağıtıcılığı yaparak hazırlanıyor. Tek hayalinin koşmak ve üniversite okumak olduğunu söyleyen Palavan, Türkiye'yi şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Twitter

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Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde, 7 çocuklu ailenin 5'inci çocuğu olarak dünyaya gelen milli atlet Gülcan Palavan (18), hayvanlara bakıyor, garsonluk ve gazete dağıtıcılığı yapıyor. Üniversite okumak isteyen Palavan, Türkiye'yi, şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Twitter

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Milli atlet Gülcan Palavan, ilkokul beşinci sınıfta okuduğu sırada, okulda düzenlenen koşu yarışlarında antrenör Halil İbrahim Yılmaz'ın dikkatini çekti ve atletizme yönlendirildi. Çok sayıda ilde müsabakalara katılan ve bütün yarışlardan dereceyle evine dönen Palavan, son olarak 2015 yılında, Bulgaristan'da düzenlenen 'Dünya Dağ Kros Yıldızlar Kategorisi'nde dünya üçüncüsü oldu. Palavan, bu süreçte ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti. Twitter

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