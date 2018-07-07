Milletvekilleri yemin töreni yeni dönemin ilk parlamentosu

27. dönem parlamentosunun en yaşlı üyesi olan eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlığının elvermemesi üzerine TBMM Geçici Başkanı olarak Yılmaz’ın yöneteceği oturumda Geçici Başkanvekilliği’ni de AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü yapacak.

Yılmaz, tören öncesinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan görevi devralacak. Başkanlık mührünü de alacak olan Yılmaz, daha sonra TBMM Geçici Başkanı olarak Genel Kurul’u yönetecek. Köylü de Geçici Başkanvekili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Meclis’e gelişinde törenle karşılayıp uğurlayacak.

TBMM Geçici Başkanlık Divanı’nda da en genç üyeler olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, CHP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ve HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ görev alacak.

Yemin töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edebilecek. Yemin etmeyen milletvekilleri ise milletvekilliğinden kaynaklanan haklardan yararlanamayacak. Geçen dönem HDP’li Leyla Zana, geçersiz sayılan yeminini tekrarlamayınca milletvekili haklarından yararlandırılmamıştı. Zana, yemin metnindeki “Türk milleti” ifadesini “Türkiye milleti” olarak değiştirmişti.

Yemin töreninden önce de AK Parti Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını yapacak. Erdoğan’ın konuşma yapacağı toplantının basına kapalı bölümünde ise TBMM Başkan adayı için temayül yoklamasının yanı sıra AK Parti’nin grup başkanı ile başkanvekillikleri seçiminin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

MECLİS BAŞKANLIĞI 12 TEMMUZDA

Yemin töreniyle birlikte Meclis Başkanlığı süreci de bugün start alacak. Adaylık başvuruları 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24.00’te sona erecek. TBMM Başkanlık seçiminin ise 12 Temmuz Perşembe günü yapılması bekleniyor. Seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki (400 oy) çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranacak.