Eve geldiğinde, duşakabinin patladığını gören Enis Arıkan, durumu takipçileri ile paylaştı: "Ne tatlı bir karşılama oldu yaa... Canım benim ben evde yokken patlamışsın! Tatlış şey seni! Nazarına tükürdüğüm... Gözü olanın gözü pörtlesin! Hayır içeride ben varken de patlayabilirdi. Neyse ki iki haftada bir duş alıyorum da bana denk gelmedi. Neyse buna üzülemeyeceğim. Milletin yalısına gemi giriyor... Benim duşakabinim patlasa ne olur?"cümleleriyle sitemini dile getiren Arıkan'ın paylaşımı sosyal medyada ilgi topladı

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