‘Millennium Istanbul Golden Horn’ oteli açıldı

İngiliz menşeili dünyaca ünlü otel zinciri Millennium Hotels & Resorts, Türkiye'deki ilk otelini İstanbul’da açtı. Asya, Avrupa, Ortadoğu, Yeni Zelanda ve Kuzey Amerika'da 60'dan fazla şehirde 130'dan fazla otelle hizmet veren Millennium Hotels & Resorts, 'Millennium Istanbul Golden Horn' Otel’de konuklarını ağırlamaya başladı.

Tarihi Yarımada'da Ayvansaray-Balat bölgesinde konumlandırılan 5 yıldızlı 'Millennium Istanbul Golden Horn', 3 adet suite, 21 adet deluxe, 90 adet superior, 13 adet standart olmak üzere 127 odaya sahip. Haliç’in eşsiz manzarasında, tarihi dokuyla lüks ve konforu buluşturan 'Millennium Istanbul Golden Horn', özel sokağından giriş imkanı bulunan ve gün ışığı alan 404 m2 büyüklüğündeki balo salonu ile 300 kişiye kadar yaz ve kış davetleri için tasarlanan ön bahçesiyle de dikkat çekiyor.

Otel misafirleri, Keros Restaurant’da açık büfe kahvaltı hizmetinin yanısıra öğlen ve akşam servislerinde Türk ve Dünya Mutfaklarından spesiyalleri bulabilirler ya da Girit mutfağının en özel lezzetlerini, muhteşem Haliç manzarası eşliğinde teras restoranımızda tadabilirler.

İsmini Bizans imparatorlarının yemek odalarından alan Kathisma Private Dining Room ise executive şefin tercihe göre hazırlanan otantik veya modern lezzetlerle özel davetlere ev sahipliği yapıyor. 'Millennium Istanbul Golden Horn'da ısıtmalı kış bahçesi ve zengin menü seçenekleri ile konuklarını rahat ve modern atmosferinde ağırlıyor.

Çok sayıda uluslararası ödülün de sahibi olan otel hakkında bilgi veren Millennium Istanbul Golden Horn Genel Müdürü Orhan Yeşerenyuva şunları anlattı: “Uluslararası arenada önemli bir yere sahip olan Millennium Hotels&Resorts otel zinciri, Türkiye’deki ilk yatırımı 'Millennium Istanbul Golden Horn' ile kapılarını açtı. Konumu ve imkanlarıyla lüks ve konforu bir arada sunan otelimiz Haliç sahili, kıyı şeridinde yer alıyor.

'Millennium Istanbul Golden Horn'; Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına ev sahipliği yapan ve her köşesinde bunun izlerini taşıyan kültürel çeşitliliğe sahip, surlar içerisinde, Tekfur Sarayı, Anemas Zindanları, Emir Buhari Tekkesi, Meryem Ana Kilisesi gibi dünyaca ünlü tarihi eserlerle çevrili, özel bir lokasyonda bulunuyor. Tarihin kalbi burada atıyor. Bizler de, konuklarımızı Millennium Otel Grubu'nun yüksek misafirperverlik standartlarıyla ağırlamak için hazır bekliyoruz.”

Bizans’ın Cenevizliler’den alarak ilk yerleştiği bölge olan Ayvansaray'da 'Eski Türk Mahallesi'nde yer alan 'Millennium Istanbul Golden Horn', modern tarzda, klasik çizgiler taşıyan mimarisi ile misafirlerine tarihi dokuda lüksü yaşatmayı vadediyor.

'Millennium Istanbul Golden Horn'da konaklamayı seçen misafirler, mahalle konsepti içerisindeki seçkin markaların yer aldığı kafe, restoranların yanı sıra kuyumcu ve diğer mağazalardan yararlanma fırsatı buluyor. Otel, dar sokakları, rengarenk cumbalı evleri, müzeleri, camileri, kiliseleri ve sinagoglarıyla farklı din ve kültürleri birleştiren, tarih kokan sokakları adım adım dolaşıma imkanı da sunuyor. 'Millennium Istanbul Golden Horn', şehrin tüm diğer bölgelerine deniz, kara ve raylı sistemle ulaşımın kolaylığı bulunan bir bölgede yer alıyor. Otel, Pierre Loti Tepesi, tarihi Mısır Çarşısı ve Sultanahmet gibi İstanbul’un en önemli noktalarına ise 10 dakikada ulaşma imkanına da sahip bulunuyor.