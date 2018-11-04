Mili futbolcu Hakan Çalhanoğlu Milan'dan ayrılıyor mu?

Avrupa basınında yapılan haberlere göre Milan, yeni transfer Lucas Paqueta'ya yer açmak için devre arasında Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu satmayı düşünüyor.
LEIPZIG VEYA FRANKFURT
Çalhanoğlu'nun Almanya'ya geri döneceği, Red Bull Leipzig veya Eintracht Frankfurt'a gitmeye yakın olduğu iddia edildi.
21 milyon euro
Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso tarafından son haftalarda kesik yiyen Milli futbolcu, 2017'de 21 milyon euroya Milan'a transfer olmuştu.
Gattuso tepkili
Öte yandan Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso, yaptığı açıklamada ''Hakan, fit olmak için elinden geleni yapıyor. Son maçta sıkıntı yaşadığını gördünüz.'' sözlerini kullandı..
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