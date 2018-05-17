  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Milföy Pasta nasıl yapılır?

Milföy Pasta nasıl yapılır?

Ramazan ayında gün boyu aç kalan bedenimize enerji desteği vermek için neredeyse her iftarda tatlı yiyoruz. Milföy Pasta da bu tatlılardan biri. Milföy Pasta tarifini cevapla.tv için Mutfak Şefi Ümit Yavuz uygulamalı olarak anlattı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-07-2018 17:32 - Güncelleme: 17-05-2018 17:00

Dondurulmuş olarak satılan milföy hamurlarından börek yanı sıra puf gibi kabarmış tatlılar da hazırlamak mümkün. Mutfak Şefi Ümit Yavuz'un tarifi için kağıt kalemleri hazır edin.

Milföy Pasta Malzemeler: 6 adet milföy hamuru

Kreması için: Yarım kilo süt, 100 gr toz şeker, 60 gr un, 40 gr nişasta, vanilya, limon kabuğu rendesi, yumurta sarısı, tereyağ

Üzeri için: 1/2 su bardağı file badem, 1/2 su bardağı pudra şekeri

Püf Noktası: Milföy hamurlarını oda ısısında çözdürmeye dikkat edin. Çözülen hamurları kısa sürede açıp, önceden ısıtılmış fırında üzerleri renk alana kadar pişirin

Milföy Pasta Nasıl Yapılır: Milföy pastanın katlarını hazırlamak için; oda sıcaklığında beklettiğiniz milföy hamurlarını hafif bir şekilde unlanmış mutfak tezgahı üzerine alın.
Merdane yardımıyla kare şeklinde açtığınız hamurları iki eşit parçaya bölün. 12 adet dikdörtgen şeklinde milföy hamuru elde etmiş olacaksınız.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisi üzerine aralıklı olarak yerleştirdiğiniz hamurların üzerini çatal yardımıyla delin.
Arzuya göre üzerlerine toz şeker taneleri serpiştirdiğiniz milföy hamurlarını, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.
Pastanın kreması için; süt, un, mısır nişastası, toz şeker, yumurta sarıları ve vanilya özütünü bir tencereye alın.
Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpma teli yardımıyla karıştırdığınız krema karışımını kısık ateşte, sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.
Parlaklık kazandırması için ocaktan aldıktan sonra tereyağı kattığınız kremayı mikser yardımıyla 3 dakika kadar çırpın. File bademleri katıp, bir kaşık yardımıyla karıştırın.
Hazırladığınız kremayı soğuması için buzdolabında 10-15 dakika kadar bekletin.
Fırından çıkan milföy hamurlarının incelmesi için üzerlerine hafif bir şekilde bastırın. Muntazam olması adına kenar kısımlarını keskin bir bıçak yardımıyla düzeltin.
Pastanın hazırlığı için; kabuğunu soyduğunuz muzları ince ince dilimleyin. Buzdolabından çıkardığınız kremayı, uç kısmına duy taktığınız krema poşetine doldurun.
Milföy hamurlarından birini servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız kremadan sıkın. Muz dilimleri yerleştirip, diğer bir hamuru üzerine kapatın. Aynı işlemi sırasıyla tekrarlayarak 3 katlı kremalı pastalar hazırlayın.
Arzuya göre en üst katlarına ince bir kat krema sürdüğünüz milföy pastaları, pudra şekeri ve file bademle süsledikten sonra soğuk ya da ılık olarak sevdiklerinizle paylaşın.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Milföy Pasta nasıl yapılır? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro