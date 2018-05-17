Dondurulmuş olarak satılan milföy hamurlarından börek yanı sıra puf gibi kabarmış tatlılar da hazırlamak mümkün. Mutfak Şefi Ümit Yavuz'un tarifi için kağıt kalemleri hazır edin.

Milföy Pasta Malzemeler: 6 adet milföy hamuru

Kreması için: Yarım kilo süt, 100 gr toz şeker, 60 gr un, 40 gr nişasta, vanilya, limon kabuğu rendesi, yumurta sarısı, tereyağ

Üzeri için: 1/2 su bardağı file badem, 1/2 su bardağı pudra şekeri

Püf Noktası: Milföy hamurlarını oda ısısında çözdürmeye dikkat edin. Çözülen hamurları kısa sürede açıp, önceden ısıtılmış fırında üzerleri renk alana kadar pişirin

Milföy Pasta Nasıl Yapılır: Milföy pastanın katlarını hazırlamak için; oda sıcaklığında beklettiğiniz milföy hamurlarını hafif bir şekilde unlanmış mutfak tezgahı üzerine alın.

Merdane yardımıyla kare şeklinde açtığınız hamurları iki eşit parçaya bölün. 12 adet dikdörtgen şeklinde milföy hamuru elde etmiş olacaksınız.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisi üzerine aralıklı olarak yerleştirdiğiniz hamurların üzerini çatal yardımıyla delin.

Arzuya göre üzerlerine toz şeker taneleri serpiştirdiğiniz milföy hamurlarını, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

Pastanın kreması için; süt, un, mısır nişastası, toz şeker, yumurta sarıları ve vanilya özütünü bir tencereye alın.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpma teli yardımıyla karıştırdığınız krema karışımını kısık ateşte, sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Parlaklık kazandırması için ocaktan aldıktan sonra tereyağı kattığınız kremayı mikser yardımıyla 3 dakika kadar çırpın. File bademleri katıp, bir kaşık yardımıyla karıştırın.

Hazırladığınız kremayı soğuması için buzdolabında 10-15 dakika kadar bekletin.

Fırından çıkan milföy hamurlarının incelmesi için üzerlerine hafif bir şekilde bastırın. Muntazam olması adına kenar kısımlarını keskin bir bıçak yardımıyla düzeltin.

Pastanın hazırlığı için; kabuğunu soyduğunuz muzları ince ince dilimleyin. Buzdolabından çıkardığınız kremayı, uç kısmına duy taktığınız krema poşetine doldurun.

Milföy hamurlarından birini servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız kremadan sıkın. Muz dilimleri yerleştirip, diğer bir hamuru üzerine kapatın. Aynı işlemi sırasıyla tekrarlayarak 3 katlı kremalı pastalar hazırlayın.

Arzuya göre en üst katlarına ince bir kat krema sürdüğünüz milföy pastaları, pudra şekeri ve file bademle süsledikten sonra soğuk ya da ılık olarak sevdiklerinizle paylaşın.