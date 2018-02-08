Miley Cyrus skandal dolu hayatını geride bıraktı

Miley Cyrus skandal dolu hayatını geride bıraktı

Bir zamanlar çılgın hayatı ve bitmeyen skandallarıyla sık sık gündeme gelen Miley Cyrus son dönemde sadece işleriyle anılıyor. Grammy töreninde Elton John ile sahnede sergilediği performans ile tam not alan Cyrus, bu kez de Los Angeles'ta görüntülendi. 25 yaşındaki yıldız, tanıtım yüzü olduğu spor ayakkabı firmasının reklam filmi için saatlerce ter döktü. Cyrus, set molasında da kendisini görüntüleyen fotoğrafçıları şakacı mimikleriyle güldürdü. Miley Cyrus, bir süredir "hayatının aşkı" Liam Hemsworth ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

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Miley Cyrus skandal dolu hayatını geride bıraktı

ABD’li ünlü şarkıcı Miley Cyrus, katıldığı bir televizyon programında geçtiğimiz dönemlerdeki skandallarına atıfta bulunarak “Sanırım şu anki ‘tuhaf’ hallerimin sebebi Hannah Montana rolü” demşti. ABD’deki popüler yarışma Voice’un jüri üyesi olan Miley Cyrus erken yaşta ‘Hannah Montana’ gibi bir dizide başrol oynamasının psikolojisini bozduğunu itiraf etti.

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Miley Cyrus skandal dolu hayatını geride bıraktı

Amerikalı şarkıcı geçtğimiz senelerde gündemi oldukça meşgul eden "Wrecking Ball" adlı müzik videosunun, gerçek benliği ile temiz Disney yıldızının birbirinden farklı olduğunu anlatabilmek için yaptığını açıkladı. Aynı zamanda modellik yapan Miley Cyrus, yogaya başladıktan sonra aldığı kararlar için pişmanlık duymadığına dikkat çekerek "Kendi kararlarınızı ne kadar çok severseniz, diğer insanların sizi sevmesi için onlara ihtiyacınız o kadar az oluyor" diye ifade etti.

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Miley Cyrus skandal dolu hayatını geride bıraktı

Cyrus tekrar ayağa kalkmak için çok kez yıkılan insanlardan çok şey öğrendiğini ve bununla iyi olduğunu da açıklamalarına ekledi. Ünlü şarkıcı programda Amerikalıları ‘teyzesine’ benzeterek “Büyüdüğümü görmek istemiyorlar, onların gözünde hep küçük bir çocuğum” dedi. Cyrus sözlerini “İnsanların Hannah Montana’yı bu kadar sevmelerinin nedenini onu gerçekmiş gibi hissetmelir olabilir” diyerek bitirdi.

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