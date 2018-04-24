Mikroçip sayesinde 10 bin bebek doğdu

Prof. Dr. Utkan Demirci, "Santrifüj denilen koskoca makinelerde yapılan sperm seçimi sistemini, ufacık bir çiple değiştirdik. Türkiye'de bu teknolojiyle doğmuş 10 bine yakın bebek var" dedi

Mikroçip sayesinde 10 bin bebek doğdu

Prof. Dr. Utkan Demirci, "Santrifüj denilen koskoca makinelerde yapılan sperm seçimi sistemini, ufacık bir çiple değiştirdik. Türkiye'de bu teknolojiyle doğmuş 10 bine yakın bebek var" dedi . Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Utkan Demirci, kısırlık (infertilite) tedavisi için geliştirdikleri "mikroçip" teknolojisine ilişkin soruları yanıtladı. AA'nın haberine göre; Prof. Dr. Demirci, son 5 yıldır kısırlık tedavisine yönelik teknolojilere yoğunlaştıklarını ve bu sayede soruna yönelik çözümler üretmek için çalıştıklarını söyledi.

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Mikroçip sayesinde 10 bin bebek doğdu

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, üreme yeteneği olan bir erkeğin mililitrede sahip olması gereken sperm sayının 15 milyona kadar düşürüldüğünü aktaran Demirci, "Bu insan ırkının infertil hale gelmeye başladığını gösteren, dünyanın önemli problemlerinden biri. Aynı zamanda insanların artık kariyer yapmaya başlamaları, geç evlenmeleri, bunun sonucunda daha geç çocuk sahibi olmaya başlamaları da buna etki ediyor. İnsanlar yaşlandıkça kısırlık oranı artıyor. Özellikle erkek kısırlığında bu problem daha çok yaşanıyor ve infertil çiftlerde yüzde 30-50 oranında problem erkek kısırlığından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

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Mikroçip sayesinde 10 bin bebek doğdu

Çalışmalarında, erkek infertilitesinde çok iyi tanımlanmamış parametrelerin cevaplarını aramaya başladıklarına işaret eden Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geliştirdiğimiz 'mikro çip' teknolojisiyle insan vücudunun en hızlı hareket edebilen hücreleri olan spermlerin nasıl yüzdüğüne baktık. Bunlar yumurtaya kadar giden yolculuklarında 5 ila 7 gün boyunca bir maraton koşuyor. Çok dar kanallardan geçiyor, asitli bir ortamda bulunuyor. Bu milyonlarca spermin elenmesine, sadece bir tanesinin yarışı kazanıp, yumurtayı dölleyerek embriyo oluşmasına ve başarılı bir gebelikle çocuk oluşmasına giden bir yol. Bu zorlu parkurun mekaniğini anlamaya çalıştık.

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Mikroçip sayesinde 10 bin bebek doğdu

Mikro kanalları aldık, plastik bir cihazın içinde doğal ortamlarına benzer şekilde taklit etmeye çalıştık. Kanalın başına koyduğumuz sperm hücreleri kanalın sonuna vardığında tipi bozuk olanlar, yüzemeyenler, yüzüp yarı yolda kalanlar olarak ayrılıyor. Geriye sadece DNA fragmantasyonu sıfıra yakın olan, çok iyi yüzücü hücreler kalıyor. Zaten bunlar da ana rahminde yarışı kazanma şansı olanlar. Biz çok fonksiyonel bir sistem getirerek, 'santrifüj' denilen koskoca makinelerde yapılan sperm seçimi sistemini, ufacık bir çiple değiştirdik. Türkiye'de bu teknolojiyle doğmuş 10 bine yakın bebek var."

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