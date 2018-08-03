Mikonos'ta aşk! Dybala, sevgilisini öpücüklere boğdu

Rusya'da düzenlenen ve Fransa'nın şampiyonluğuyla sona eren2018 Dünya Kupası'nda turnuvaya erken havlu atan Arjantin Milli Takımı'nın Juventuslu yıldızı Paulo Dybala, sevgilisi şarkıcı Oriana Sabatini ile Mikonos'ta tatil yaparken görüntülendi. Güneşin tadını çıkaran çift birbirinden bir saniye bile uzak kalamadı.
ÖPMEYE DOYAMADI: Şarkıcı Oriana Sabatini ile Mikonos'ta denizin ve güneşin tadını çıkaran Arjantinli futbolcunun, saçlarını sarıya boyattığı dikkatlerden kaçmadı. Birbirinden bir saniye bile uzak kalamayan sevgililer, sık sık öpüşüp romantik dolu dakikalar yaşadı.
İşte çiftin tatilinden kareler...
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