Mike Pompeo'yla görüşen Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suudi rabistan ziyareti sonrası Ankara'ya geln ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla bir araya geldi. Çavuşoğlu Pompeo'yla ikili ilişkiler, Suriye krizi gibi bölgesel ve uluslararası konular ve Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Çavuşoğlu görüşme sonrası bir açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:

Pompeo, Trump'ın görüşmelerini iletti. Kaşıkçı olayına ilişkin endişelerini dile getirdi. Savcılık yoğun bir çalışma yürütüyor. Başkonsololukta biraz gecikse de soruşturma gerçekleşti. Dün rezidansta soruşturma gerçekleşmedi, Suudlar, ailesinin olduğunu söyledi. Hepsi bir neticeye vardıktan sonra somut bir neticeye varabiliriz. Başkonsolos kendi ülkesine gitti, ne zaman döneceğine ilişkin bilgimiz yok.

BAŞKONSOLOSUN YAPTIĞI SAYGISIZLIK: Bazı yaklaşımları tabii ki tepki gördü. Dolapları açıp saygısızca bakın burada yok gibi söylemleri tüm dünyada tepkiye neden oldu. Konutta ve araçlarda soruşturma bugün gerçekleşecek. Dün, konutta ailesinin olduğu söylenerek gerçekleşmedi. Polisin bugün rezidansa gireceğini umuyoruz. Suudi Arabistan gecikmeksizin işbirliği yapmalı.

MÜNBİÇ'TE GECİKME OLDUĞUNU KABUL EDİYORLAR: Münbiç konusunu Cumhurbaşkanımız da dile getirdi. Bunu Pompeo ile onaylamıştık, bir gecikme olduğunu kendileri de dile getirdi. Sahada direncin olmaması, sahada çalışan askerlerin direncinin olmaması önemli olan. Önümüzdeki günlerde bu temaslar devam edecek. Aramızda onaylanan yol haritasının sürmesi gerektiğini vurguladık. Ülkenin doğusundaki şehirlerin de huzura kavuşması için diğer bölgeler geçilecek.

ERDOĞAN PYD'Yİ BİZ TEMİZLERİZ DEDİ: Erdoğan ''Münbiç konusunda zorluklarınız varsa PYD/YPG'yi temizleriz'' dedi. ABD'yle ortak devriye bir an önce başlamalı. Yol haritasının uygulanması gerektiğini ABD'ye bildirdik.

ABD'YE NET YAPTIRIM MESAJI: Yaptırımlar saçma sapan şeyler. İkili ilişkilerde böyle şeyler olmaması gerektiğini vurguladık. Negatif tutumlar devam ederken, ilişkiler bir yere gitmez.

Gerekli delilleri FBI'ya iletmesi için Adalet Bakanlığı'na ilettiğimizi söyledik. Suudi Arabistan, daha önce ABD çekilmek isterken ABD'nin kalmasını istediklerini söylediler. Hedefler ve çıkarlar var biliyoruz. YPG/PKK/DEAŞ mı yoksa İran'ın çıkarlarını korumak mı bilmiyoruz.

Ankara'da kritik görüşme! Erdoğan Pompeo'yla görüştü