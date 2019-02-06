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Mike Pompeo yine küstahlaştı Türkiye'yi haritada böldü

Mike Pompeo yine küstahlaştı Türkiye'yi haritada böldü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Twitter hesabı üzerinden Venezuela'da Juan Guaido'ya destek verdiğini açıklayan ülkeleri gösteren haritada Türkiye'ye yönelik küstahlığına devam etti.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 09:33 - Güncelleme: 06-02-2019 09:33

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabı üzerinden Venezuela'da "geçici devlet başkanı" ilan edilen Juan Guaido'yu tanıyan ülkeleri mavi ile renklendirilmiş dünya haritası paylaştı.

Paylaşımda "Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyarak Venezuela halkını destekleyen Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ı takdir ediyoruz" notu yazıldı.

Pompeo'nun paylaştığı haritada Türkiye'nin ikiye ayrılmış şekilde olması dikkat çekti.

Pompoe'nun Türkiye'nin resmi sınırlarını bölünmüş bir şekilde gösteren Dışişleri Bakanlığı haritasına ilişkin skandal paylaşımı için ABD'den henüz bir açıklama gelmezken, harita sosyal medyada büyük tepki topladı.

VENEZUELA'DA NE OLDU?
Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Kamil 06 Şubat 2019 09:46 Köpek kasap dükkanı önünde elbette et hayal edecektir.Burada önemli olan kasabın işi sıkı tutmasıdır.

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