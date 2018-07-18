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Migren Nedir? Migren Belirtileri ve Tedavisi Yöntemleri...

Migren Nedir? Migren Belirtileri ve Tedavisi Yöntemleri...

Migren, hastanın günlük yaşamanı etkileyebilen, gün içerisindeki gerçekleştirdiği aktivitelerde kısıtlılık yaratabilen bir baş ağrısı tipidir. Migren'in nedenleri nelerdir? Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Op. Dr. Ufuk Askeroğlu cevapla.tv için sorularımızı yanıtladı.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 18:00 - Güncelleme: 18-07-2018 18:00

Sıradan bir baş ağrısı olmayıp tedavisi mümkün nörolojik bir hastalık olan migren, doktora en fazla başvurulan rahatsızlıklardan biridir. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Op. Dr. Ufuk Askeroğlu cevapla.tv için sorularımızı yanıtladı. 

Migren en çok şiddetli baş ağrısı olarak bilinir ve bununla birlikte aslında daha pek çok belirtisi olan, karmaşık bir rahatsızlıktır. Baş ağrısı dışında ışığa, sese, kokulara karşı hassasiyet, bulantı, kusma ve görme bozuklukları gibi başka belirtilere de neden olur. Migreni olan kişiler migren atakları dışında bu belirtileri yaşamazlar. Ancak atak sırasında, karanlık bir odada birkaç saat boyunca uzanmaktan başka bir seçenek yok gibidir ve işte bu yüzden migren, pek çok kişinin kurtulmaya çalıştığı, gündelik hayatı aksatan ancak nedenleri ya da tedavisi hakkında bilimin henüz kesin olarak konuşamadığı bir hastalıktır.

Herhangi bir olay, fiziksel eylem, değişiklik ya da dış uyaran migreni başlatabilir. Bunlara tetikleyici denir. Tetikleyici kısa bir süre içinde 8 saate kadar varabilecek bir atak başlatabilir. Nelerin migren tetikleyici olduğunu belirlemek zordur. Migrene yatkın olan kişilerde hemen her şey bu sınıfa dahil olmak üzere şüpheliler listesindedir. Migreni olan kişiler başlıca tetikleyicilerin peynir, çikolata, asitli meyveler ve kırmızı şarap olduğu konusunda birleşirler.

Kaynak: cevapla.tv

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