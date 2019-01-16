Migren için ameliyata girdi! Ağzından çıkan şey ise korkunç

Ancak, cerrahlar çalışmaya başladığında, hiç bir tümör bulamadılar. Bunun yerine, içeride yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda bir sülük buldular ve hızla vücuttan çıkardılar. 9 Ocak'ta yapılan operasyonun görüntüleri doktorlar tarafından kaydedildi. Kadının ağzından çıkarılan sülüğün operasyon sırasında hala canlı olduğu kaydedildi.