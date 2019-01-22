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Miğferle ölüm sanığı astsubay FETÖ'den de tutuklandı

Miğferle ölüm sanığı astsubay FETÖ'den de tutuklandı

Bursa merkezli 18 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14’ü muvazzaf 20 asker ile örgütün haberleşme programı ’ByLock’ kullandığı tespit edilen 1’i kadın 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 18:22 - Güncelleme: 22-01-2019 18:22

BURSA’nın Gemlik ilçesinde, vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç’ın (20) nöbet sırasında başına miğfer ile vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Astsubay Başçavuş Osman Hancı, 'FETÖ terör örgütü üyeliği'nden de tutuklandı.

Adliyeye getirilmeyen 2 şüpheliden Astsubay Başçavuş Osman Hancı, Gemlik ilçesinde Gökhan Kılıç adlı askerin başına miğfer ile vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBIS ile Bursa 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne ifade verdi. Hancı’nın, ifadesinin ardından ’FETÖ terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmasına karar verildi.

MİĞFERLE ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Vatani görevini Gemlik Askeri Veteriner Okulu’nda er olarak yapan Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü nöbet dönüşü fenalaştı. Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan erin, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyat edilen Kılıç, tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kılıç’ın başına miğfer ile vurararak öldürdüğü iddiasıyla Astsubay Osman Hancı tutuklandı. Hancı’nın Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması devam ediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 22 Ocak 2019 18:48 Bu alcakları hapishanede vergilerimizle besliyoruz .Teröristleri asalım hapiste ayıralım ayrı koguslara ve illere dagıtalım bunu yapmak cok mu zor

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