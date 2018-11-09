Midyenin içindeki ette ne var? Okuyunca bir daha yiyemeyeceksiniz

Midye Türk sokak yemekleri kültürünün vazgeçilmezlerinden birisi... Köşe başı tezgahlar kadar evlerde de birçok çeşidi yapılan midyenin içerisinde ne var?.. Midye yemenin sağlık açısından riskleri neler?.. Midye hangi hastalıklara neden oluyor?.. Midyelerin içinde hangi virüsler var?.. Midyenin içinde hangi ağır metal artıkları var?.. Hangi Toksinler var?.. İşte midyeyle ilgili en son gündeme gelen iddia...
Birçoğumuzun ayıla bayıla yediği midyenin içinde bulunan etsi besinin bakteri, virüs, mantar ve balık dışkılarının öğütülmüş hali olduğunu biliyor muydunuz? Midyelerin kimi durumlarda zehirlenme ve hastalıklara yol açabilme riski de bulunmaktadır. Bu risk temel olarak 3 nedenden kaynaklanmaktadır:
- Midyeler uzun süre bekletildiği için tazeliğini yitirmiş ve bozulmuş olabilir. Taze midye almak için en uygun yöntem midyelerin canlı ve kabuklu olarak satın alınmasıdır. Bu; elle dokunulduğunda midyenin hızla kabuğunu kapatması ile anlaşılmaktadır. Kabuğu açık kalan ve hoş olmayan bir koku çıkaran midyeler bayatlamış olduğundan alınmamalıdır.
- Midye avlandığı sırada temiz ve taze durumda olmasına rağmen; kirli kaplar içinde taşınması; kirli yüzeylerle temas etmesi; kirli aletlerle ayıklanması ve ayıklandıktan sonra kirli su ve kaplara alınması; ayıklama yapan kişilerin ellerinin temiz olmaması gibi nedenlerle mikrobiyolojik olarak kirlenebilmektedirler. Dolayısı ile midyelerin ayıklanması ve işlenmesi sırasında temizliğe önem verilmesi; tüketici açısından ise midye alınacak balıkçının temizliğine dikkat edilmesi gerekmektedir.
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