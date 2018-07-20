Midye, kalamar yemek haram mıdır? Nihat Hatipoğlu açıkladı...

Midye yemek haram mı? Midye yemenin islamda hükmü nedir? İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu cevapla.tv'ye cevapladı.

Denizden çıkan, denizden çıktıktan sonra ölen her türlü mahlukatı balık türüne benzetirler bazı din alimleri. Bazıları ise kabuklu olduğu için balıktan saymazlar midyeyi. Midyeyi balıktan saymayanlardan biri de Hanefilerdir. Hanefiler balığın yenmesi helaldir diyor. Midye gibi, ıstakoz, yengeç gibi benzer hayvanları ise caiz görmüyorlar.

Ama İmam-ı Şafii denizden çıkan bütün mahlukatı, eğer sağlığımıza aykırı değilse ve haram olan bir görüntü içinde değilse yenmesi caizdir diyor. Kabukluları mekruh gören var, haram gören var, ama balık türünden hepsi helaldir. Bunların haram olması, Kur'an'da açıkça ilan edilmiş olan Domuz'un haram olması gibi değildir tabii ki. Domuz yemek haramdır diye açıkça yazılmıştır. Midye gibi kabuklular ile ilgili bu konu içtihati bir konu olduğu için alimlerin bir kısmı caiz demiş, bir kısmı caiz değildir demiştir.

Kaynak: cevapla.tv