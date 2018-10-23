Midesinden çıkan 120 adet çivi şoke etti

Yaklaşık 2,5 saat süren operasyon sonucu hastanın midesinden 120 çivi, üç iğne, iki kürdan ve iki kırık cam bardak çıkarıldı. Zihinsel engelli olduğu belirtilen kişinin hastaneye geldiğinde karnında ağrı hissettiği ve şişkinlik olduğu aktarıldı.