Midesinden çıkan 120 adet çivi şoke etti

Etiyopya'da yaşayan zihinsel engelli bir kişi sürekli karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti. Yapılan muayeneler ardından midesinden yabancı cisimler olduğunu fark eden doktorlar, yapılan ameliyat sonrası şahsın midesinden 120 adet çivi çıkartıldı.
Yerel basında yer alan habere göre, başkent Addis Ababa'daki St. Peter Hastanesi doktorları, rahatsızlanan 33 yaşındaki bir hastanın midesinde yabancı cisimler olduğunu belirledi.
Yaklaşık 2,5 saat süren operasyon sonucu hastanın midesinden 120 çivi, üç iğne, iki kürdan ve iki kırık cam bardak çıkarıldı. Zihinsel engelli olduğu belirtilen kişinin hastaneye geldiğinde karnında ağrı hissettiği ve şişkinlik olduğu aktarıldı.
Cerrah Dr. Dawit Teare, operasyonun başarılı geçtiğini ve hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade etti. İşte şahsın midesinden çıkan cisimler....
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