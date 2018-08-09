Midesi olan bakabiliyor kulağından çıkan şey tam 4 başlı...

ÇİN'den sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan video, bakmaya cesareti olanların bakabileceği cinsten. Çoğumuz kimi zaman durduk yere gelen kulak kaşıntılarından muzdarip oluyoruz, rahatsız ediyor. Uzun süredir kulağı kaşınıp duran adam da hastaney gitti ve kulağından çıkan şeye inanamadı.

Çoğumuz zaman zaman siyah nokta sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ancak bu, bildiğimiz siyah noktalardan biraz farklı. Adeta bir böcek yuvasını andıran dört başlı siyah noktanın kaç yıldır orda olduğu bilinmiyor. Bakmaya cesaret edemeyeceğiniz bu siyah noktayı çıkartmak için oldukça fazla vakit ayırıyor.









