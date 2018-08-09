Midesi olan bakabiliyor kulağından çıkan şey tam 4 başlı...

ÇİN'de çekilen görüntülerde, kulak kaşıntısı nedeniyle hastaneye giden adamın kulağından çıkanlar, izleyen herkesi hayrete düşürdü. Eğer 'Midem bulanmaz' diyorsanız, izleyin.

Midesi olan bakabiliyor kulağından çıkan şey tam 4 başlı...

ÇİN'den sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan video, bakmaya cesareti olanların bakabileceği cinsten. Çoğumuz kimi zaman durduk yere gelen kulak kaşıntılarından muzdarip oluyoruz, rahatsız ediyor. Uzun süredir kulağı kaşınıp duran adam da hastaney gitti ve kulağından çıkan şeye inanamadı.

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Midesi olan bakabiliyor kulağından çıkan şey tam 4 başlı...

Çoğumuz zaman zaman siyah nokta sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ancak bu, bildiğimiz siyah noktalardan biraz farklı. Adeta bir böcek yuvasını andıran dört başlı siyah noktanın kaç yıldır orda olduğu bilinmiyor. Bakmaya cesaret edemeyeceğiniz bu siyah noktayı çıkartmak için oldukça fazla vakit ayırıyor.




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Midesi olan bakabiliyor kulağından çıkan şey tam 4 başlı...

Çıkartılan dev siyah nokta, geride dev bir delik bırakıyor. İşte gözlerinize inanamayacağınız boyuttaki dev siyah nokta...



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Midesi olan bakabiliyor kulağından çıkan şey tam 4 başlı...

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