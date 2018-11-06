Mideniz kaldırıyorsa içmeye devam edin! 850 kilo birden yakalandı...

MERSİN İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte fason nargile imalatı yapan bir imalathaneye operasyon düzenledi. İmalathanedeki görüntüler mide bulandırdı. O sağlıksız koşullarda hazırlanmış nargile tütünleri nargile severleri nargileden soğutacak cinsten...
Sahte tütün imalathanesine üzenlenen operasyonda 650 kilogram içime hazır sahte nargile tütünü, 160 kilogram işlenmemiş kuru nargile tütünü ele geçirildi.
İmalathanede ayrıca 4 kilogram gıda boyası, 6 bin adet değişik markalarda nargile ambalajı, 30 litre nargile aroması, 3 adet sanayi tüpü ile 3 ambalaj kapama makinesi ve imalathane malzemeleri ele geçirildi.
Operasyonda Suriye uyruklu M.A. ve H.A. gözaltına alındı.
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