Mide yanmasına iyi gelen 15 yiyecek

Mide yanmasına iyi gelen yiyecekler nelerdir? Mide yanması ile karşılaşmamak için neler yapılmalı? İşte bu soruların yanıtları...

Daha çok yemek yedikten sonra karşılaştığımız, kendimizi rahatsız ve huzursuz hissetmemize neden olan mide yanması ya da mide ekşimesi; gastrit, reflü, ülser gibi ciddi hastalıkların yanı sıra tükettiğimiz birtakım yiyeceklere bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Süreklilik arz etmediği müddetçe sağlık açısından herhangi bir sorun teşkil etmese de rahatsız edici bir etkisi olan mide yanması; mide asidinin taşarak yemek borusuna doğru kaçması, gırtlakta yanma ve ekşime şeklinde belirtilerini gösteriyor. Twitter

Facebook

Google Plus

1 21

Sindirimi kolay olmayan besinlerin tüketilmesi, domatesi ve salçası bol olan gıdalar, asit miktarı yüksek olan ekşi yiyecekler; mide yanmasına neden olan en önemli faktörler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Yoğun miktarda abur cubur, kızartma ve sarımsak tüketimi de midede, gırtlağımızda ve yemek borumuzda yanma ve ekşime hissetmemize katkıda bulunuyor. Twitter

Facebook

Google Plus

2 21

Mide yanması şikayetinizin nedeni mide asidinin taşarak, yemek borusuna doğru yukarı çıkmasının yanı sıra stres, kaygı, endişe gibi psikolojik rahatsızlıklar da olabilir. Stres, endişe ve kaygı gibi psikolojik bir rahatsızlığınız olabileceğini düşünüyorsanız; en yakın zamanda bir psikologa görünmeniz önerilir. Twitter

Facebook

Google Plus

3 21