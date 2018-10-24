Mide ekşimesi deyip geçmeyin bu 8 hastalığın belirtisi

Pankreas kanseri :Pankreas kanseri ile ilgili en büyük sorunlardan biri, semptomların tespit edilmesinin kolay olmamasıdır. Bildiğiniz gibi, pankreas sindirimde hayati bir rol oynamaktadır. Bu yüzden hazımsızlık ve mide ekşimesi gibi problemlerin pankreas kanserine yol açabilmesi çok olası bir durum. Ayrıca, araştırmalara göre anlaşılamayan kilo kayıpları da pankreas kanserine yol açıyor.