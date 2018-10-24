Mide ekşimesi deyip geçmeyin bu 8 hastalığın belirtisi

Hepimiz ağır bir yemeğin ardından göğüs veya boğazda yanma ağrısını yaşadık. Çoğu zaman bu ağrı mide ekşimesinden başka bir şey değildir ve genellikle birkaç saat sonra kaybolur. Ancak bazen bu durum tehlikeli hastalıkların da göstergesi olabilir.

Mide ekşimesi deyip geçmeyin bu 8 hastalığın belirtisi

Pankreas kanseri :Pankreas kanseri ile ilgili en büyük sorunlardan biri, semptomların tespit edilmesinin kolay olmamasıdır. Bildiğiniz gibi, pankreas sindirimde hayati bir rol oynamaktadır. Bu yüzden hazımsızlık ve mide ekşimesi gibi problemlerin pankreas kanserine yol açabilmesi çok olası bir durum. Ayrıca, araştırmalara göre anlaşılamayan kilo kayıpları da pankreas kanserine yol açıyor.

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Mide ekşimesi deyip geçmeyin bu 8 hastalığın belirtisi

Reflü hastalığı : Çoğu zamanlarda, sıklıkla mide ekşimesi yaşıyorsanız büyük ihtimal bu reflü problemine işaret ediyor. Neyse ki doktorlar bu problemi hızlı bir test yaparak anlayabiliyor. Midenizde sürekli tekrar eden bir sıkıntı varsa doktor randevusu almalısınız.

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Mide ekşimesi deyip geçmeyin bu 8 hastalığın belirtisi

Kalp krizi : Şiddetli mide ekşimesi ve kalp krizi arasında ayrım yapmak zordur. Aslında ağır yemeğin ardından gerçekleşen mide ağrısı kalp krizi olabilir.

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Mide ekşimesi deyip geçmeyin bu 8 hastalığın belirtisi

Safra kesesi problemi : Baharatlı yemekler yemenin, aşırı kilolu olmanın veya yedikten sonra yatmanın mide ekşimesine neden olabileceğini biliyorsunuz. Bu tür şeyler safra kesesi saldırısını da tetikliyor. Ağrı sağ omzunuza ve sırtınıza yayılırsa, safra kesesi sıkıntısı yaşıyorsunuz demektir.

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