Mide bulantısının sebepleri nelerdir? Uzun süreli bulantı durumunda....

Yemeği fazla kaçırma, zehirlenme, üşütme, gibi gündelik hayatta herkesin yaşadığı mide bulantısı ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Mide bulantısının böbrek yetmezliği, kulak hastalıkları ve kalp krizi gibi hastalıklarda da görüldüğünü belirten İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu “Bulantı genellikle altında yatan hastalığın kendine ait diğer belirtileri ile birlikte görülür ve tek başına ortaya çıkmaz” açıklamasında bulundu.

Mide bulantısı herkeste görülebilen ve oldukça yaygın olan bir durum olsa da sindirim sistemi problemleri, iç kulak sorunları, kontrol altına alınmamış yüksek tansiyon veya şeker hastalığı olan kişilerin yanı sıra kokular ve hoş olmayan görüntülere karşı aşırı hassas bir yapıya sahip olanlarda daha sık görülüyor.

MİDE BULANTISININ SEBEBİ PSİKOLOJİK DE OLABİLİR: Gebelik ve psikolojik durumu iyi olmayan bireylerde organik bir hastalık olmadan da mide bulantısı ve kusmanın görülebildiğini belirten Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu “Besin zehirlenmesi, araç tutması, ishal, migren, uyuşturucu alımı, kemoterapi uygulamaları durumunda görülüyor” dedi.

MİDE BULANTISI HAFİFE ALINMAMALI: Uzun süreli bulantı durumunda mide ülseri, iç kulak hastalıkları, ileri evre böbrek yetmezliği, bazı kalp krizi tipleri, kan şekerinin kontrolsüz yükselmesi ve kafa içinde basınç artışı gibi daha ciddi hastalıkların da akla gelmesi gerektiğine de dikkat çeken Doç. Dr. Atasoyu, “Araç tutması, iç kulaktaki dengeden sorumlu yarım daire kanallarının harekete aşırı hassas oluşuna bağlı gelişir ve araç içinde seyahat ederken ortaya çıkan bulantı ve sonrasında kusma ile kendini gösterebilir” şeklinde konuştu.

MİDE BULANTISINA NEDEN OLAN HASTALIKLAR: Mide ülseri, mide bölgesinde ağrı, midede yanma, kaynama, hazımsızlık gibi yakınmalar olur. Ülser varlığı midenin normalde olan gıdaları ileri doğru iten hareketlerinin tersine dönmesine ve böylece bulantı-kusma oluşmasına yol açabilir.

-Bağırsak tıkanıklığı: Karın ağrısı, karında şişkinlik, dışkı yapamama, dışkıya benzer nitelikte kusmuk çıkarma, yüksek ateş ile görülür. Bağırsaklarda mekanik (kitle varlığı, karın için yapışıklıklara bağlı vs.) veya kanda potasyum düşüklüğü gibi elektrolit bozukluğunun olması nedenli tıkanıklık gelişebilir.

-İç kulak ve beyincik ile ilgili hastalıklar: Bu hastalıklarda ön planda dengesizlik ve baş dönmesi yer alır. Ek olarak bulantı yakınması da gelişir. Örneğin; Meniere hastalığı, vestibüler nörit, beyincikte kitle varlığı gibi.

-Kontrolsüz hipertansiyon: Hipertansiyonu olan bireylerde tedavi kullanılmaması veya yetersiz tedavi nedeniyle kan basıncının çok yükselmesi durumunda baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı görülebilir.

-Kontrolsüz şeker hastalığı: Şeker hastalığı olan hastaların diyete uyumsuzluk, araya giren enfeksiyonlar veya tedavi yetersizliğine bağlı kan şekerinin çok yükselmesi durumunda “diyabetik ketoasidoz” adı verilen bilinç değişiklikleri, bulantı-kusma, karın ağrısı ile kendisini gösteren bir tablo gelişir.

-İleri evre böbrek yetmezliği: Böbrekler tarafından vücuttan uzaklaştırılması gereken metabolizma atık ürünlerin atılamaması nedeniyle bulantı, kusma, iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, idrar miktarında azalma belirtiler oluşabilir.