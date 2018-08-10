Mide bulandıran manzara! Dünya yıldızları çöp topladı

Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton, ‘Dünyanın en yakışıklı mahkumu’ olarak bilinen Jeremy Meeks ve sevgilisi TopShop varisi Chloe Green’in Ege Kıyılarına demir atan 150 milyon dolarlık lüks yatına misafir oldu. Tatillerine Göcek ve Mikonos'ta devam eden çifte konuk olan Hamilton, ziyaret ettiği koyun kirliliğini görünce harekete geçti.