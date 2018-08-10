Mide bulandıran manzara! Dünya yıldızları çöp topladı

Muğla Göcek’te tatil yapan ünlü çift Jeremy Meeks ve Chloe Green’in misafiri olarak Türkiye’ye gelen şampiyon Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, arkadaşlarıyla bir Mikonos'taki bir koyda gördükleri çöpleri topladı. Daha sonra takipçilerini uyaran bir video paylaştı.

Mide bulandıran manzara! Dünya yıldızları çöp topladı

Formula 1 Pilotu Lewis Hamilton, ‘Dünyanın en yakışıklı mahkumu’ olarak bilinen Jeremy Meeks ve sevgilisi TopShop varisi Chloe Green’in Ege Kıyılarına demir atan 150 milyon dolarlık lüks yatına misafir oldu. Tatillerine Göcek ve Mikonos'ta devam eden çifte konuk olan Hamilton, ziyaret ettiği koyun kirliliğini görünce harekete geçti.

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Mide bulandıran manzara! Dünya yıldızları çöp topladı

33 yaşındaki Hamilton, ünlü çift ve beraberindekilerin yardımıyla koyu kaplayan plastik çöpleri topladı. Onlarca poşet çöp toplayan çevre sevdalıları bu anları Instagram’dan paylaştı. Lewis Hamilton Instagram sayfasından “Dünyanın en güzel yerlerinden birinde gördüğüm bu manzara, mide bulandırıcı. Artık bu güzelliklere çöp atmaya son verin” diyerek takipçilerini uyardı.

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Mide bulandıran manzara! Dünya yıldızları çöp topladı

Jeremy Meeks ve Chloe Green'in Bodrum paylaşımı

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Mide bulandıran manzara! Dünya yıldızları çöp topladı

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