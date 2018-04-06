Mide bulandıran görüntü! Yerken bir daha düşünün...

ANTALYA zabıtasının midye dolma yapılan yerlere düzenlediği baskınlarda mide bulandıran görünteler ortaya çıktı... Midye dolma yapımında kullanılan küflenmiş pilavlar, küflenmiş kap kacak ve dondurucular...

Mide bulandıran görüntü! Yerken bir daha düşünün...

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Kepez ilçesinde merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız şartlarda midye dolma yapılan yerlere baskın düzenlendi. Baskında 1 ton 512 kilogram midye ile midye dolma yapımında kullanılan küflenmiş pilav, merdaneli çamaşır makinesi ve küflenmiş derin donduruculara el konuldu.

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Mide bulandıran görüntü! Yerken bir daha düşünün...

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüsnü Karakaş ve Güneş mahallelerinde sağlıksız koşullarda midye üretimi yapıldığı tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskında sağlıksız koşullarda üretilen midyelere el konuldu.

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Mide bulandıran görüntü! Yerken bir daha düşünün...

KÜFLENMİŞ DOLAPTA MİDYE... Hijyen kurallarının yok sayıldığı evlerde üretilen midye dolmaların eski merdaneli çamaşır makinelerinde ve çuvallarda saklandığı görüldü. Çuvallar içindeki 1 ton 512 kilogram midye ile midye dolma yapımında kullanılan küflenmiş pilav, merdaneli çamaşır makinesi ve derin dondurucuya imha edilmek üzere el konuldu. Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı.

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Mide bulandıran görüntü! Yerken bir daha düşünün...

ALO 153'E BİLDİRİN... Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyaran yetkililer, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunulmasını istedi.

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