Mide bulandıran görüntü! Et fabrikasına idrarını yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde, ülkenin en büyük et üretim tesislerinden birinde bir çalışan, etlerin üzerine idrarını yaptığı güvenlik kameralarına yansıdı.

ETLERİN ÜZERİNE İDRARINI YAPTI ABD'de bir et üretim tesisinde kaydedilen görüntüler kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerde fabrika çalışanının etleri üretim bandına yerleştirdiği sırada, idrarını yapıp hiç bir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettiği görülüyor.

Ülkenin en büyük domuz eti tesisi olan fabrikanın yönetimi, olayın ardından çalışanın işine son verildiği ve çalışanın idrarının bulaştığını tespit ettikleri tüm ürünleri imha ettiklerini söyledi. Olayayın kamuoyuna yansımasının ardından, müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.