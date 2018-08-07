Mide bulandıracak ifşa! Adnan Oktar'ın pislikleri ortaya dökülüyor

Adnan Oktar grubundan şikayetçi olan H.Ü. inanılmaz iddialarda bulundu. İddiaya göre "Adnan Oktar iki kız kardeşle aynı anda evli. Annelerine 'sevgilim' diyor. Başörtüsünün Kuran'da olmadığını, bikininin tesettür için yeterli olduğunu söyler" dedi.

Mide bulandıracak ifşa! Adnan Oktar'ın pislikleri ortaya dökülüyor

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon sürerken şikayetçi ve itirafçı sayısının 100’e yaklaştığı öğrenildi. Sosyal medya üzerinden şikayetçi ve itirafçıları sindirmek için kara propaganda yaparak suç işlemeye devam eden grup üyeleri hakkında başlatılan soruşturma ise tüm hızıyla sürüyor. Başta Adnan Oktar’ın sağ kolu Tarkan Yavaş olmak üzere grubun firari 53 üyesi hakkında ise geniş çaplı araştırmalar devam ediyor. Bazı müşteki ifadelerinde Adnan Oktar’ın dini dejenere etme yöntemleri hakkında ilginç detaylara yer veriliyor.

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Mide bulandıracak ifşa! Adnan Oktar'ın pislikleri ortaya dökülüyor

BOMBA DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI: Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre Adnan Oktar suç örgütü elebaşı Oktar'ın Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'de geçen hükümleri kendince değiştirdiği, dini kuralları kafasına göre uyarlayarak kandırdığı örgüt mensuplarının buna uymasını sağladığı ortaya çıktı. Suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir müşteki, Oktar'ın dini kendine göre değiştirdiğini, birçok sapkın fikri dini hükümmüş gibi lanse ettiğini ileri sürdü.

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Mide bulandıracak ifşa! Adnan Oktar'ın pislikleri ortaya dökülüyor

"BİKİNİ TESETTÜR İÇİN YETERLİ": Müşteki H.U. ifadede inanılmaz şeyler anlattı. Müşteki şunları söyledi: "Adnan Oktar'ın çarpıttığı Kuran hükümleri; Namazın iki vakit olduğunu söyler ve cemaatte bu şekilde uygulanır. Namazda Kuran ayetlerinden okunmaz, sadece tesbih yapılır. Abdestte ayak yıkanmaz, kuru şekilde mesh edilir, baş da kuru şekilde mesh edilir. Başörtüsünün Kuran'da olmadığını, bikininin tesettür için yeterli olduğunu söyler.

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Mide bulandıracak ifşa! Adnan Oktar'ın pislikleri ortaya dökülüyor

İKİ ÖZ KARDEŞLE EVLİ: Cemaatten yüzlerce kızı kendince imam nikâhı ile almıştır. İki öz kız kardeşle aynı anda evlidir ve bu Kuran'da açıkça yasaklanmasına rağmen kendince bir açıklama getirir. Annesi genç olan kızların (örneğin cariye olarak aldığı T.B. ve M.G.'nin annelerine de sevgilim diye hitap eder) boyunlarından nabızlarına bakar, flörtöz şekilde onlarla konuşur.

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