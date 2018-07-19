Microsoft'tan Xbox'a birçok yenilik yolda!

Microsoft, Almanya'da düzenlenecek olan Gamescom etkinliği için sürpriz hazırlıklarına devam ediyor. E3 2018 ile seneye hızlı giriş yapan firma, bununla da sınırlı kalmayacak gibi gözüküyor.

Xbox One için tamamıyla yenilenen bir donanım ve oyun aksesuarları sunacak olan şirket, örümcek ağı tutmuş tabularını yıkmaya hazırlanıyor. Major Nelson lakaplı Larry Hryb'un iddialarına göre, gelecek olan yenilikler arasında manyetik bir USB-C portu ve tepkiye duyarlı Elite Controller düğmeleri de yer alacak.

Yeni Xbox One’ın daha minimalize edilmiş olan One S modelini piyasaya sürmesi de ihtimaller arasında bulunuyor. Gerçi bunca yılın ardından bu karar doğru bir adım mı olur orası tartışılır açıkçası. Getirilecek olan teknolojilerin hangi Xbox sürümlerini kapsayacağını henüz net olarak bilmiyoruz.

Gamescom etkinliğinde tüm bu merak edilen soruların cevapları verilecek. Microsoft’un açılış konuşması 21 Ağustos’da TSI ile saat 10:30'da başlayacak. Bu konu hakkında gelen bilgileri bizler de sizlere aktarmak için burada olacağız. Takipte kalın.

Kaynak: Teknolojioku