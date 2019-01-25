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Microsoft'tan tarihi karar! O uygulamalar artık App Store'da

Microsoft'tan tarihi karar! O uygulamalar artık App Store'da

Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklama ile Office uygulamalarını Mac bilgisayarlarındaki App Store'a ekleyeceğinin müjdesini veren Microsoft, dediğini yaptı.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 11:15 - Güncelleme: 25-01-2019 11:15

Yıllardır evde, ofiste ve sokakta insanların bilgisayarda sıklıkla kullandığı Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote ve OneDrive, Office 365 uygulamaları, artık Mac bilgisayarlarında. App Store'a dahil edilen bu uygulamalar için kişilerin, Office 365 abonesi olması gerekiyor.

Mac kullanıcılarının Microsoft’un internet sitesinden indirebildikleri Office uygulamaları ile bunların arasında herhangi bir fark bulunmuyor. Sadece App Store’a geldiği için yüklemek istediğinizde tek bir tık yeterli oluyor.

Bunun faydasını göreceğiniz kısım ise güncellemelerde karşınıza çıkacak. Office uygulamalarını güncellemek için MUA’ya ( Microsoft Otomatik Güncelleme Aracı ) ihtiyacınız kalmayacak. Uygulamaların yeni sürümlerini App Store üzerinden otomatik olarak yükleyebileceksiniz.

Apple, Microsoft’un Mac App Store’a dahil olmasından memnuniyet duyduklarını belirtiyor. Apple’ın pazarlama başkan yardımcısı Phil Schiller ise” Mac kullanıcılarına Ofis uygulamaları konusunda en iyi üretkenliği sunmak için Microsoft ve Apple’ın birlikte çalıştığını, Office 365 uygulama paketini kullanıcılara sunmaktan mutluluk duyuyoruz. ” ifadelerini kullandı.

 
 

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