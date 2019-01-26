  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBaşkent'te yeni eviniz Emlak Konut güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Microsoft'tan flaş bir hamle! Citus Data'yı satın aldı

Microsoft'tan flaş bir hamle! Citus Data'yı satın aldı

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Microsoft'tan flaş bir hamle geldi ve Türk yazılım şirketi Citus Data'yı bünyesine kattı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 26-01-2019 03:36 - Güncelleme: 26-01-2019 03:36

Microsoft cephesinde dün akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, Türkiye'de kurulan ve açık kaynak yazılım şirketi olan Citus Data'yı satın aldı. Bu önemli gelişmeyi resmi Twitter hesabından paylaşan Microsoft Türkiye Ülke Müdürü Murat Kansu, konuyla ilgili şu satırları kaydetti:

"Türkiye’nin yazılım pazarında bir dünya oyuncusu olması için attığımız adımlara bugün bir yenisini ekledik. Türkiye’ye duyduğumuz inancın bir göstergesi olarak, Türk girişimcilerin kurduğu yazılım şirketi Citus Data’yı bünyemize katmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

Microsoft, belirli zaman aralıklarında böylesi alımlar yapıyor; ancak bu kez bir Türk yazılım şirketinin satın alınması gözleri Citus Data'nın üzerine çevirdi. Şirketin sadece Türkiye'de bir üssü bulunmuyor; aynı zamanda San Francisco'da 40 çalışanın bulunduğu bir ofisi de var.

Şirket, daha önce de Citus Data gibi açık yazılım platformu ortaya koyan GitHub'ı 7.5 milyar dolara satın almıştı. Microsoft'un Türk şirketi ne kadara satın aldığı ise henüz açıklanmadı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Microsoft'tan flaş bir hamle! Citus Data'yı satın aldı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro