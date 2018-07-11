Michael Jackson hadım edilmiş! Babası kimyasal hadım yapmış

Michael Jackson’ın hayatını kaybetmesinin üzerinden 9 sene geçmesine rağmen hayatına dair yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. Ünlü şarkıcının doktoru Conrad Murray, baba Joe Jackson’ın, sesini koruması için Michael Jackson’a kimyasal hadım uyguladığını ileri sürdü.

2009 yılında hayata veda eden Michael Jackson'ın doktoru Conrad Murray, şarkıcının hem babası hem de menajeri olan Joe Jackson ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Doktor Murray, Michael Jackson'a babası Joe Jackson tarafından kimyasal hadım uygulandığını iddia etti. Joe Jackson'ın çocuklarına karşı çok acımasız bir baba olduğunu belirten Murray, "O çocukları için tarihteki en kötü babalardan biriydi" dedi.

Sesi için Michael Jackson'ı hadım etmiş

Murray "Baba Joe Jackson, Michael Jackson'a sesinin tiz tonunu koruması için kimyasal hadım uyguladı" iddiasında bulundu.

Michael Jackson görünce kusacak gibi olurdu : Doktor Murray, daha önce de Michael'ın sesinin kalınlaşmasını önlemek için aile başpapazı tarafından şarkıcıya hormon enjekte edildiği iddialarında bulunmuştu. Michael Jackson'ın babasından oldukça korktuğunu belirten Murray, Jackson'ın onu gördüğünde kusacağını anlattığını söylemişti.

Michael Jackson'ın oğlu Prince, sosyal medyada büyükbabasını savunan bir video yayınlamıştı. Prince, yayınladığını videoda büyükbabasının yanlış bir şey yapmadığını savunmuştu. Prince, "Büyükbabam çocuklarını doğru şekilde yetiştirdi, aksi halde onlar şu an bir çetede ya da ölmüş olurlardı" demişti.

Michael Jackson'un kanser tedavisi gören babası Joe Jackson, 27 Haziran'da yaşamını yitirmişti.

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