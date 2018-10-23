Mi Mix 3 bomba gibi geliyor! İşte bilgileri sızdırılan Xiaomi'nin yeni telefon modeli

Geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına resmi olarak giren ve ilk mağazasını açan Xiaomi, Mi Mix 3 modelini resmi olarak 25 Ekim'de açıklayacağını duyurmuştu. Ancak iki gün kalmasına rağmen cihazın teknik özellikleri, Çin'in TENAA telekom otoritelerine bildirilmedi. Bu da Xiaomi'nin gizlilik konusunda ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Çinli bir kişinin paylaştığı görsel telefonun ana özelliklerini gösteriyor. Bu görsele göre telefon Snapdragon 855 çip setine sahip ilk telefon olacak.

İşte yayınlanan görsele göre telefonun özellikleri

- Görsele göre cihazda 8 GB RAM bulunacak.

- Dahili hafıza 256 GB olacak.

- 20 MP + 16 MP çift kamera olacak.

- Kamera çipi 960 fps yavaşlatılmış çekim yapma desteği sunacak.

- Ön tarafta 24 MP çiftli selfie kamerası yer alacak.



Ayrıca cihazın gelişmiş yüz tanıma, ekran üstü parmak okuyucusu gibi özellikleri olması da bekleniyor. Resmi açıklanma tarihi ise 25 Ekim olarak belirlenmiş durumda.